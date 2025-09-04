Cắt cabin, giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt sau tai nạn 04/09/2025 10:27

Sáng 4-9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân đã giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin bẹp dúm sau vụ tai nạn giao thông.

Cắt cabin biến dạng, giải cứu tài xế xe tải ở Quảng Trị.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 27 phút ngày 4-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị, nhận được tin báo từ Phòng CSGT về một vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A. Vụ việc xảy ra tại Km 749+200, đoạn qua xã Gio Linh, khiến một người bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đã điều động hai xe chuyên dùng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe tải đã bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế bị thương, tinh thần hoảng loạn và không thể tự thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt phá cabin, giải cứu nạn nhân.

Sau nhiều nỗ lực, đến 5 giờ sáng cùng ngày, tài xế Lê Thanh Hồng (49 tuổi, thường trú tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã được đưa ra ngoài an toàn và chuyển đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.