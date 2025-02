Cháy xe container trên đèo An Khê, Quốc lộ 19 ùn tắc nhiều giờ 06/02/2025 15:49

(PLO)- Vụ cháy xe container trên đèo An Khê, đoạn qua địa phận huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định khiến giao thông qua Quốc lộ 19 ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Ngày 6-2, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (tỉnh Gia Lai), cho biết vừa tham gia dập tắt vụ cháy xe container trên đèo An Khê, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và tránh kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 19.

Cháy xe container trên đèo An Khê khiến Quốc lộ 19 ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6-2, tài xế Huỳnh Tấn Tài (38 tuổi, ngụ xã Vân Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) điều khiển xe container chở thức ăn gia súc, lưu thông qua đèo An Khê, thuộc địa phận xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thì xe bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy kèm theo tiếng nổ lớn khiến nhiều người có mặt ở gần đó không dám tiếp cận dập lửa. Sự việc khiến đoạn đèo An Khê bị ách tắc giao thông cục bộ, kéo dài nhiều km.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã huy động 2 xe cứu hỏa, cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 11 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, khống chế không cho cháy lan phần thùng xe.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tham gia dập tắt vụ cháy xe container.



Sau khi kết thúc việc chữa cháy, đơn vị đã bàn giao hiện trường cho Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định giải quyết.