Chiến sự Nga - Ukraine 9-8: Kiev nói hạ lữ đoàn phòng không Nga, nhiều thương vong 09/08/2025 07:52

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi UAV Ukraine tấn công hơn 23.000 mục tiêu Nga trong tháng; Kiev bác tin Moscow tiến vào Dnipropetrovsk.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục có diễn biến mới trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Nga về xung đột ở Ukraine.

UAV Ukraine tấn công hơn 23.000 mục tiêu Nga trong tháng

Ngày 8-8, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công hơn 23.000 mục tiêu của Nga trong tháng 7, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Syrskyi nhấn mạnh rằng các hệ thống không người lái đã trở thành một phần không thể thiếu của Lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt khi phối hợp bộ binh và pháo binh.

Theo Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, tháng trước, UAV Ukraine đã tấn công 23.400 mục tiêu của Nga, phần lớn các cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và máy bay ném bom đêm, với hiệu quả ngày càng tăng.

Lữ đoàn 37 của Ukraine. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE/X

Trong ngày, các đặc vụ của phong trào du kích ATESH của Ukraine cho biết đã tiến hành trinh sát Nhà máy kỹ thuật vô tuyến điện ở thủ đô Moscow (Nga), nơi chuyên sản xuất hệ thống tên lửa phòng không và các thiết bị liên quan cho hệ thống phòng không.

. Ukrinform dẫn nguồn tin rằng sáng 8-8 cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã tấn công một lữ đoàn phòng không của Nga tại thị trấn Afipsky thuộc tỉnh Krasnodar Krai (Nga).

Theo nguồn tin, chiến dịch này nhằm vào Lữ đoàn tên lửa phòng không số 90 của Nga - đơn vị đã tham gia vào các cuộc tấn công của Nga vào các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

Nguồn tin cho biết hai vụ nổ gần một trạm kiểm soát đã khiến 12 binh sĩ Nga thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Nguồn tin nói thêm rằng thiết bị quân sự của Nga cũng bị phá hủy.

Tuy nhiên, Ukraine cũng báo cáo về các đợt không kích liên tục của Nga trong ngày qua.

. Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak báo cáo về cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga vào TP Nikopol thuộc tỉnh này vào ngày 8-8 khiến một người thiệt mạng và một người bị thương.

Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv báo cáo về 4 người bị thương tại TP Kupiansk do cuộc pháo kích của Nga trong 24 giờ qua.

. Cũng trong ngày 8-8, người phát ngôn của Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine - ông Andrii Demchenko nói rằng quân đội Nga đang tăng cường pháo kích vào các khu vực biên giới ở tỉnh Sumy, ngày càng sử dụng nhiều máy bay chiến đấu.

“Nếu nói về khu vực Sumy, thì lực lượng không quân đang được sử dụng khá tích cực, từ đó đối phương thả bom dẫn đường và tấn công bằng tên lửa hàng không không dẫn đường. Đồng thời, ngoài việc nhắm vào các vị trí phòng thủ của quân đội Ukraine, họ còn thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu vào các khu vực đông dân cư” - ông Demchenko nói.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine bác tin Nga tiến vào Dnipropetrovsk

Ngày 8-8, Nhóm giám sát chiến trường nguồn mở DeepState đưa tin rằng lực lượng Nga đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk và tiến gần làng Dachne của tỉnh này.

Theo DeepState, binh lính Nga đã được phát hiện ở bờ bên kia sông Vovcha, đối diện với Dachne.

DeepState lưu ý rằng phần lớn Dachne nằm trong vùng xám và lực lượng Nga chưa giành được chỗ đứng tại khu định cư này. Nga được cho là đang triển khai các đơn vị bộ binh nhỏ để duy trì áp lực trong khu vực.

Bình luận về thông tin trên, ông Victor Tregubov - người phát ngôn của nhóm lực lượng Dnipro của Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng dữ liệu tình báo và hoạt động cho thấy không có sự hiện diện của Nga trong khu vực

“Vài ngày trước, một cuộc tấn công của Nga theo hướng đó đã bị đẩy lùi. Họ hiện đang tập hợp lại để chuẩn bị cho những cuộc tấn công tiếp theo, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí tại tỉnh Donetsk” - ông Tregubov nói.

Vào tháng 7, Ukraine thừa nhận rằng các đơn vị nhỏ của Nga đã tiến vào Dachne nhiều lần, nhưng tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã có thể đẩy lùi quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-7 tuyên bố đã kiểm soát Dachne, cho biết đây là ngôi làng đầu tiên nằm dưới sự kiểm soát của Nga ở tỉnh Dnipropetrovsk .

Quân đội Ukraine khi đó gọi tuyên bố của Nga là “thông tin sai lệch”.

Thủ tướng Ba Lan: Xung đột Nga-Ukraine sẽ sớm tạm dừng

Ngày 8-8, sau khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng xung đột Nga-Ukraine có thể sớm tạm dừng, theo tờ The Guardian.

“Có một số tín hiệu cho thấy có lẽ việc đóng băng xung đột - tôi không muốn nói là chiến tranh kết thúc, nhưng việc đóng băng xung đột - có thể xảy ra sớm hơn dự kiến” - ông Tusk nói.

“Vẫn còn hy vọng. Hôm nay là hạn chót cho tối hậu thư. Tổng thống Volodymyr Zelensky rất thận trọng, nhưng vẫn lạc quan” - ông Tusk nói, đề cập hạn chót mà ông Trump đưa ra cho Nga để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Điện Kremlin xác nhận thời gian thượng đỉnh Trump-Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS

Ngày 8-8, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15-8, theo hãng thông tấn TASS.

“Phía Mỹ vừa thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vào thứ Sáu, ngày 15-8, tại Alaska. Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi, giáp ranh với nhau. Việc phái đoàn của chúng tôi bay qua Eo biển Bering, và một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và được mong đợi từ lâu giữa các nhà lãnh đạo hai nước, có vẻ hợp lý, nên được tổ chức tại đó” - ông Ushakov nói.

Ông Ushakov lưu ý rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin sẽ là một quá trình khó khăn, nhưng cả hai bên sẽ tích cực làm việc để thực hiện.

“Trong những ngày tới, Moscow và Washington tất nhiên sẽ dốc toàn lực vào công việc tích cực và khẩn trương nhất về các thông số thực tiễn và chính trị của hội nghị thượng đỉnh Alaska. Đây sẽ là một quá trình khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tích cực và chuyên sâu thực hiện” - theo vị quan chức.

Trước đó, ông Trump thông tin rằng ông sẽ gặp ông Putin tại Alaska vào ngày 15-8. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.