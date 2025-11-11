Chiêu lừa mới 'ướp lạnh trước' khiến chủ quán ốc mất 3 thùng bia 11/11/2025 16:00

(PLO)- Một chiêu lừa mới nhắm vào quán nhậu xuất hiện tại Tây Ninh, khách yêu cầu giao bia để “ướp lạnh trước”, nhận hàng rồi biến mất không dấu vết.

Trưa 11-11, chị MT, chủ quán ốc trên đường Nguyễn Văn Rành, phường Tân An (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa bị kẻ gian lừa mất ba thùng bia Heineken và bị “boom hàng” sáu phần thức ăn với chiêu trò giao bia để ướp lạnh trước, giao mồi nhậu sau, tổng giá trị thiệt hại hơn 2 triệu đồng.

Theo chị T, khoảng 12 giờ 26 phút cùng ngày, một người dùng số điện thoại 092 876 5767 gọi đến đặt món gồm sò huyết, sò lông, nghêu, ốc bươu… trị giá 600.000 đồng, kèm ba thùng bia Heineken.

Khi quán đang chế biến, người này tiếp tục gọi lại, yêu cầu giao ba thùng bia trước để ướp lạnh, hẹn địa điểm chỉ cách quán khoảng 50m.

Số điện thoại đã gọi giao bia để ướp lạnh trước rồi lừa lấy ba thùng bia. Ảnh: NNCC

Tin tưởng, chị T để nhân viên mang bia đến giao. Tại điểm hẹn có người đến nhận hàng rồi quay lại quán nói sẽ lấy phần thức ăn để giao tiếp. Tuy nhiên, khi nhân viên quay lại mang thức ăn thì không còn ai ở đó, và số điện thoại liên hệ cũng không thể kết nối.

Phát hiện bị lừa, chị T bức xúc đăng bài lên mạng xã hội cảnh báo. Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận, nhiều người cho rằng đây là chiêu trò lừa đảo kiểu mới nhằm vào các quán ăn, quán nhậu nhỏ lẻ, nơi thường giao hàng tin tưởng, không kiểm tra trước.

Chị T đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng và mong muốn công an sớm vào cuộc để truy tìm người đã dùng chiêu “ướp lạnh trước" để lừa này.