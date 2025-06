Chính thức thông qua việc thành lập 103 xã, phường của TP Cần Thơ mới 16/06/2025 19:44

Ngày 16-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1668 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ (mới) năm 2025.

TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, sau khi sắp xếp, TP Cần Thơ có 103 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 31 phường và 72 xã; trong đó có 30 phường và 65 xã hình thành sau sắp xếp, 8 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp.

Cụ thể, 30 phường hình thành sau sắp xếp gồm: Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long, Trung Nhứt, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Vị Thanh, Vị Tân, Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Đại Thành, Ngã Bảy, Phú Lợi, Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Ngã Năm, Mỹ Quới.

65 xã hình thành sau sắp xếp gồm: Phong Điền, Nhơn Ái, Thới Lai, Đông Thuận, Trường Xuân, Trường Thành, Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Trung Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, Thạnh An, Thạnh Quới, Hỏa Lựu, Vị Thủy, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thanh 1, Vĩnh Tường, Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lương Tâm, Thạnh Xuân, Tân Hòa, Trường Long Tây, Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu, Tân Bình, Hòa An, Phương Bình, Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Thạnh Hòa, Hòa Tú, Gia Hòa, Nhu Gia, Ngọc Tố, Trường Khánh, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Long Phú, Nhơn Mỹ, An Lạc Thôn, Kế Sách, Thới An Hội, Đại Hải, Phú Tâm, An Ninh, Thuận Hòa, Hồ Đắc Kiện, Mỹ Tú, Long Hưng, Mỹ Hương, Tân Long, Phú Lộc, Vĩnh Lợi, Lâm Tân, Thạnh Thới An, Tài Văn, Liêu Tú, Lịch Hội Thượng, Trần Đề, An Thạnh, Cù Lao Dung.

8 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp là phường Tân Lộc, các xã Trường Long, Thạnh Phú, Thới Hưng, Phong Nẫm, Mỹ Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua.

Theo Nghị quyết, các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, đảm bảo để chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025.

Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp tiếp tục hoạt động cho đến khi chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã hình sau sắp xếp chính thức hoạt động.

Bạn đọc xem toàn văn Nghị quyết 1668 tại đây.