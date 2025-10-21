Choáng ngợp với dàn siêu xe của siêu sao Haaland 21/10/2025 17:27

(PLO)- Siêu sao Haaland người Na Uy với mức lương 500.000 bảng Anh một tuần ở CLB Manchester City không còn xa lạ với siêu xe, khi anh sở hữu một gara chứa đầy những chiếc xe cao cấp đắt tiền.

Tiền đạo siêu sao Haaland, người đang nhận mức lương khổng lồ 500.000 bảng Anh mỗi tuần tại CLB Manchester City, tiếp tục khiến người hâm mộ choáng ngợp khi bổ sung vào bộ sưu tập xe sang của mình một siêu phẩm hoàn toàn mới: chiếc Lamborghini Huracan Sterrato trị giá khoảng 250.000 bảng Anh (hơn 8,8 tỉ VND).

Mới đây, giới truyền thông Anh đã bắt gặp siêu sao Haaland cầm lái chiếc xe thể thao màu xanh mờ hiếm thấy, rời khỏi trung tâm huấn luyện của Man City ở Manchester. Mẫu Huracan Sterrato mà anh sở hữu là phiên bản đặc biệt giới hạn, chỉ 1.499 chiếc được sản xuất kể từ tháng 2-2023. Đây là dòng Lamborghini được thiết kế dành riêng cho những ai ưa cảm giác mạnh, có khả năng vận hành cả trên đường trường lẫn địa hình.

Chiếc siêu xe mới của siêu sao Haaland được trang bị động cơ V10 5,2 lít, công suất 602 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây, và đạt vận tốc tối đa 161 dặm/giờ (khoảng 259 km/h). Trên trang web chính thức, Lamborghini miêu tả mẫu xe này là “hiện thân của tinh thần phiêu lưu, toát lên sức hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên”, đồng thời khẳng định: “Mỗi chi tiết đều thể hiện cá tính mạnh mẽ và sự táo bạo trong từng đường nét thiết kế”.

Siêu xe có giá 250.000 bảng Anh chỉ bằng... nửa tuần lương của Haaland. Ảnh: EPA.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ và lương thuộc hàng cao nhất Premier League, siêu sao Haaland từ lâu đã nổi tiếng là người đam mê xe hơi. Gara của anh được ví như một bảo tàng siêu xe di động, quy tụ hàng loạt mẫu xe thể thao và hạng sang đến từ những thương hiệu danh tiếng nhất thế giới.

Trong bộ sưu tập ấy, người ta có thể bắt gặp chiếc Aston Martin DBX 707 – mẫu SUV thể thao đỉnh cao trị giá 350.000 bảng Anh, cùng Rolls-Royce Cullinan trị giá 300.000 bảng Anh – biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực. Anh còn sở hữu chiếc Porsche 911 GT3 hiệu suất cao, giá khoảng 160.000 bảng Anh, từng được đánh giá là một trong những dòng xe thể thao cân bằng nhất thế giới.

Không dừng lại ở đó, vào tháng 3 vừa qua, Haaland khiến cộng đồng mê xe phải trầm trồ khi bỏ ra tới 4 triệu bảng Anh để tậu một chiếc Bugatti hiếm, có tốc độ tối đa lên tới 277 dặm/giờ (446 km/h). Mẫu xe này nổi tiếng với thiết kế cửa cánh bướm đặc trưng và các tính năng khí động học tối tân.

Tiền đạo người Na Uy như một "cỗ máy săn bàn" của CLB Manchester City. Ảnh: EPA.

Đến tháng 5, giới săn ảnh lại ghi được khoảnh khắc anh xuất hiện gần biệt thự ở Alderley Edge, Cheshire, trên chiếc Ferrari 812 Competizione Aperta phiên bản giới hạn màu vàng rực, có giá gần 1,9 triệu bảng Anh, một trong những mẫu xe được giới siêu giàu săn lùng nhất hiện nay.

Chưa dừng lại, vào tháng 8, tiền đạo người Na Uy tiếp tục mở rộng “bộ sưu tập tốc độ” khi lái chiếc Shelby Super Snake F-150 trị giá 200.000 bảng Anh đến khu huấn luyện Etihad Campus. Ngoài ra, anh còn đang sở hữu hàng loạt cái tên đình đám khác như Mercedes Maybach (250.000 bảng), Mercedes AMG One (2,7 triệu bảng) và Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic (130.000 bảng).

Haaland sở hữu rất nhiều xe quý hiếm. Ảnh: EPA.

Với khối tài sản kếch xù và gu sưu tập xe ấn tượng, siêu sao Haaland hiện được Forbes xếp hạng là cầu thủ bóng đá có thu nhập cao thứ 5 thế giới năm 2025. Không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực xa xỉ, cầu thủ 25 tuổi này còn tiếp tục chứng minh đẳng cấp trên sân cỏ: anh đã ghi 11 bàn thắng tại Premier League và thêm 3 bàn ở Champions League mùa giải năm nay, giúp CLB Manchester City duy trì vị thế của một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Dù còn rất trẻ, "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland mới 26 tuổi đang cho thấy một phong cách sống xa hoa và đẳng cấp trong giới cầu thủ hiện đại.