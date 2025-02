VCK U-20 châu Á: Chủ nhà Trung Quốc thắng trận đầu nhưng đường đi World Cup không cao 12/02/2025 22:08

Chủ nhà Trung Quốc đã có trận thắng khó trước đội yếu bảng A. Qatar. U-20 Trung Quốc đánh bại Qatar 2-1, nhưng cách thể hiện của chủ nhà Trung Quốc là không lạc quan.

HLV Dejan Durdevic của chủ nhà Trung Quốc vẫn trước sau như một là vào bán kết, tức có vé đi World Cup U-20 vào tháng 10 tới tại Chile.

Chủ nhà Trung Quốc có chiến thắng 2-1 trước Qatar. Ảnh: AFC

U-20 Trung Quốc có nhiều tiến bộ, lối chơi có chiều sâu, có lớp lang, chơi bóng nhỏ nhuần nhuyễn nhưng còn đơn giản và khả năng “sát thủ” ở những pha dứt điểm cuối thiếu ấn tượng dẫu chủ nhà Trung Quốc có hai bàn thắng sớm vào phút 17 và 21 lần lượt do công Kuai Jiwen và Liu Chengyu. Bàn rút ngắn của Qatar do công Hani Faraghanni ghi phút 55.

Cả hai bàn thua của Qatar đều do lỗi lầm phòng ngự của Qatar để chủ nhà Trung Quốc trừng phạt. Các đội trẻ Qatar chưa bao giờ mạnh dẫu đất nước nhỏ bé giàu có này có hệ thống học viện Aspire tuyển sinh toàn cầu và tài năng trẻ thế giới quy tụ về để được đào tạo.

Đội tuyển Qatar cũng hai lần lên ngôi Asian Cup 2019 và 2023 nhưng không những vì thế mà đàn em của tuyển Qatar mạnh.

Các hậu vệ U-20 Qatar thi đấu rất ngây ngô, thiếu quan sát, cứ có bóng trong chân là không hề quan sát xung quanh mình rồi để đối phương gây áp lực để và thừa thời gian ập vào tước bóng và đối mặt thủ môn. Hai bàn thắng của chủ nhà Trung Quốc là bằng cách này.

Nếu Toure (19) tận dụng cơ hội lớn anh đã hoàn "cú poker". Ảnh: AFC

U-20 Qatar thì kém, lỏng lẻo, còn chủ nhà Trung Quốc lại không hay và cuối cùng chủ nhà Trung Quốc có được chiến thắng.

Ở trận đấu của bảng A,Úc thể hiện là một đội “anh cả” bảng A khi hủy diệt đại diện Trung Á- Kyrgyzstan 5-1. Nếu như chân sút Toure của Úc bén nhọn và may mắn hơn thì anh đã hơn một “cú poker” – 4 bàn, chứ không phải hoàn thành cú đúp trong bàn thắng. Ngoài cú đúp của Toure, Jovanovic cũng có cú đúp, bàn còn lại do công Bennie ghi. Bàn danh dự của Kyrgyzstan do công Almazbekov ghi phút 75.

+Lịch đấu ngày 13-2:

Bảng B: Iraq- Triều Tiên (14 giờ), Jordan- Saudi Arabia (18 giờ 30)

Bảng C: ĐKVĐ Uzbekistan- Yemen (16 giờ 15), Iran- Indonesia (18 giờ 30).