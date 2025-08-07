Chủ tịch Gia Lai khen 3 đơn vị phát hiện thịt heo không rõ nguồn gốc 07/08/2025 11:07

Ngày 7-8, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai có thư khen Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai; Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường An Nhơn Nam có thành tích trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai biểu dương thành tích xuất sắc của ba đơn vị. Kết quả này đã thể hiện việc thường xuyên quán triệt, chỉ đạo của người đứng đầu lực lượng quản lý thị trường, lực lượng công an, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Ba đơn vị trên đã phát hiện và bắt giữ hơn 4 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc tại hai cơ sở kinh doanh tại Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Quang Vinh và một cơ sở do bà Nguyễn Thị Thâm làm đại diện.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hơn 4 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 5-8, lực lượng chức năng kiểm tra hai địa điểm kinh doanh trên, ghi nhận có 12 tủ đông, một kho đông lạnh đang chứa thịt heo thành phẩm, chờ đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thời điểm kiểm tra, hai cơ sở đang kinh doanh hàng hóa sản phẩm là thịt heo tươi sống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có dấu kiểm soát giết mổ, không có các giấy tờ hợp pháp kèm theo.

Lực lượng chức năng tạm giữ 4.040 kg thịt heo, số thực phẩm này đã được xử lý tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Quang Vinh có hai hành vi vi phạm là không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền phạt dự kiến 69 triệu đồng.

Còn hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Thâm là không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt dự kiến 19 triệu đồng.