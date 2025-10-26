Chung kết Olympia 2025: Rượt đuổi nghẹt thở, kịch tính đến phút cuối 26/10/2025 13:09

(PLO)- Đường lên đỉnh Olympia 2025 khép lại bằng một trận chung kết nhiều điểm nhấn, vòng nguyệt quế gọi tên Trần Bùi Bảo Khánh - phần thưởng cho sự kiên định, bình tĩnh ngay cả trong thời khắc cuối cùng.

Sáng 26-10, trận chung kết năm thứ 25 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia khép lại với chiến thắng thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Bảo Khánh có màn nhập cuộc tốt khi kết thúc phần thi Khởi động với 65 điểm. Ở phần thi Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, em bị vượt trước, phải lùi lại vị trí thứ hai trong đoàn leo núi.

Cuối cùng, Khánh vượt lên ở những câu hỏi quyết định trong phần Về đích, kết thúc với 215 điểm sau cuộc tranh tài giằng co với ba bạn cùng chơi: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Năm nay, bốn nhà leo núi đều là quán quân quý với điểm số ấn tượng. Từ trái qua: Duy Khoa 160 điểm (quý I), Thanh Tùng 255 điểm (quý III), Bảo Khánh 270 điểm (quý IV) và Nhựt Lam 290 điểm (quý II). Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Dàn thí sinh ngang tài, kỳ vọng lớn từ bốn vùng đất học

Duy Khoa thi đấu ở vị trí thứ nhất. Em giải nghĩa chữ “Duy” trong tên mình là duy nhất, tượng trưng cho sự kiên định, còn “Khoa” là khoa học - một lời cam kết theo đuổi tri thức đến cùng.

Ở vị trí thứ hai, Thanh Tùng bật khóc khi thấy hàng trăm thầy cô, bạn bè đội mưa lớn ở Quảng trường 2-4 (Nha Trang, Khánh Hòa) để cổ vũ cho mình. Tiết mục bài chòi, rap, carnaval tại điểm cầu quê nhà tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp sức cho Tùng.

Là thí sinh xuất phát ở vị trí thứ ba, Bảo Khánh xem tri thức là hành trình không ngơi nghỉ. Em đến với chung kết mang theo kỳ vọng của hơn 8.000 học sinh, thầy cô, phụ huynh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đang cổ vũ tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Ở vị trí thi đấu cuối cùng, Nhựt Lam tự hào về vùng đất sen hồng Đồng Tháp. Em giải thích tên mình: “Nhựt” là mặt trời giàu nhiệt huyết, “Lam” gợi hình ảnh sông Tiền - điểm tựa tinh thần bền bỉ cho em.

Ở phần thi Khởi động, trong lượt chơi riêng, Duy Khoa nhập cuộc chậm rãi, ghi điểm ở lĩnh vực Toán, Lịch sử, Vật lí, kiến thức chung; mất điểm ở Văn và tiếng Anh. Còn Thanh Tùng có ba đáp án đúng.

Trong khi đó, Bảo Khánh nổi bật với năm câu trả lời đúng, trả lời dõng dạc, nhanh gọn ở các mảng Toán, tiếng Anh, Sinh, xã hội; chỉ hụt ở một câu Văn. Nhựt Lam trả lời đúng bốn câu nhờ khả năng hiểu biết rộng ở nhiều lĩnh vực.

Ở lượt chung, cuộc đua tốc độ bấm chuông trở nên căng thẳng. Duy Khoa bấm nhiều nhất (5 lần), trả lời ba lần đúng, hai lần sai. Nhựt Lam giành chuông ngang Khoa nhưng sai nhiều hơn. Bảo Khánh chỉ bấm ba lần, với hai câu trả lời đúng. Còn Thanh Tùng không thêm điểm ở lượt này.

Kết thúc phần Khởi động, Bảo Khánh tạm dẫn đầu với 65 điểm, Duy Khoa 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng 30 điểm.

Thí sinh 'nín thở' vượt chướng ngại vật

Chướng ngại vật của trận chung kết gồm một từ khóa 21 ký tự và bốn hàng ngang gợi ý. Ở hàng ngang thứ nhất (7 chữ cái), cả bốn thí sinh đồng loạt trả lời đúng với đáp án là “dân gian”.

Ở hàng ngang thứ hai (7 chữ), với câu hỏi “Đêm trắng, Vòng tròn bội bạc, Bắt quỷ thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu nào?”, chỉ mình Thanh Tùng chốt “kịch nói” chính xác.

Đang ở thế bất lợi, Tùng bất ngờ bấm chuông xin giải từ khóa: “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Dù tỏ ra hơi thiếu tự tin, nén thở mạnh khi MC nhắc đếm ký tự, Tùng vẫn quyết tâm “thử cảm giác bấm chuông” ở trận cuối.

Đáp án chính xác làm bùng nổ cả trường quay và bốn điểm cầu. Tùng lật ngược tình thế, đạt 100 điểm, tạm dẫn trước Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa 70 điểm và Nhựt Lam 45 điểm.

Thanh Tùng vỡ oà cảm xúc khi MC công bố đáp án từ khoá của phần thi Vượt chướng ngại vật.

Phần Tăng tốc đòi hỏi các thí sinh vừa phải trả lời đúng, vừa phải bấm chuông thật nhanh. Sau bốn câu hỏi, thứ tự xếp hạng của đoàn leo núi không có nhiều biến đổi: Thanh Tùng tiếp tục dẫn đầu với 210 điểm, Bảo Khánh 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Thế trận giằng co - Bản lĩnh định đoạt

Ở phần thi Về đích quyết định, Thanh Tùng thi đầu tiên, chọn gói 20-20-20 điểm. Tùng không trả lời đúng câu nào nhưng may mắn không bị trừ điểm do các bạn cùng chơi giành quyền trả lời đều có đáp án sai. Tùng giữ nguyên 210 điểm, các thí sinh còn lại mỗi người mất 10 điểm.

Bảo Khánh thi thứ hai, chọn gói 70 điểm. Em có màn thể hiện được MC nhận định là "hoàn hảo" ở phần thi này khi xuất sắc xử lý cả ba câu hỏi một cách nhẹ nhàng, chính xác, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 245 điểm, tạo áp lực lớn cho phần còn lại của cuộc đua.

Duy Khoa chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Khi bấm chuông trả lời câu hỏi đầu tiên của Khoa, Nhựt Lam có đáp án đúng, giành 20 điểm từ quỹ của Khoa. Còn ở câu 2 hỏi về kiến thức Vật lí, Khánh giành quyền trả lời nhưng đưa ra đáp án sai, bị trừ 15 điểm.

Ở câu 3 có đặt ngôi sao hi vọng, Khoa đưa ra câu trả lời chính xác trong khoảnh khắc cuối, nhận 60 điểm.

Kết thúc phần thi của Khoa, thứ tự đoàn leo núi là: Bảo Khánh 230 điểm, Thanh Tùng 210 điểm, Duy Khoa 180 điểm và Nhựt Lam 145 điểm.

Nhựt Lam chọn gói 30-30-30 điểm. Trong đó, ở câu 2 có đặt ngôi sao hi vọng, Lam trả lời đúng câu hỏi tiếng Anh, nhận 60 điểm, nâng tổng điểm lên 205, chỉ kém người dẫn đầu 25 điểm. Đây cũng là dấu ấn mạnh mẽ của Nhựt Lam: Phong độ ngoại ngữ xuất sắc cùng chất giọng “địa phương” giàu tự hào của một Đồng Tháp hiếu học. Dù không thể lật ngược thế trận, Lam đã rút ngắn khoảng cách điểm số và giữ cuộc đua kịch tính đến cuối.

Ở câu hỏi thứ 3 của Lam - cũng là câu hỏi quyết định ngôi vô địch của chương trình, Lam trả lời sai, Bảo Khánh bấm chuông giành quyền trả lời nhưng đưa ra đáp án không đúng, bị trừ 15 nhưng vẫn giữ ngôi đầu nhờ khoảng cách đã tạo ra trước đó.

Đường lên đỉnh Olympia 2025 khép lại bằng một trận chung kết nhiều điểm nhấn. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Chung cuộc, Trần Bùi Bảo Khánh đăng quang với 215 điểm. Trong thế trận giằng co quyết liệt, tiêu chí “chắc - nhanh - chính xác” của Khánh đã phát huy hiệu quả tối đa.

Thanh Tùng về nhì với 210 điểm sau màn “đặt cược” từ khóa đầy bản lĩnh và cảm xúc ở phần Vượt chướng ngại vật. Duy Khoa và Nhựt Lam đồng hạng ba, mỗi người đều thể hiện được sự bền chí, tinh thần thi đấu đẹp, quyết tâm cho đến tận phút cuối.