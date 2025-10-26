Trần Bùi Bảo Khánh vô địch Olympia 2025 26/10/2025 10:38

(PLO)- Trần Bùi Bảo Khánh trở thành nhà vô địch Olympia 2025 sau khi giành chiến thắng tại trận chung kết.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) là nhà vô địch Olympia 2025 sau khi xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết với điểm số 215.

Thanh Tùng về nhì với 210 điểm, Nhựt Lam và Duy Khoa về ba.

Trần Bùi Bảo Khánh là nhà vô địch Olympia 2025. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Bảo Khánh có màn nhập cuộc tốt khi kết thúc phần thi Khởi động với 65 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi, tiếp đó là Duy Khoa 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng 30 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu với 100 điểm sau khi xuất sắc tìm ra đáp án "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" chỉ sau hai từ khoá, xếp sau là Bảo Khánh 75 điểm, Duy Khoa và Nhựt Lam lần lượt có 70 và 45 điểm.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Thanh Tùng tiếp tục dẫn đầu với 210 điểm, Bảo Khánh 185 điểm, Duy Khoa 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Ở phần thi Về đích, Bảo Khánh có màn thể hiện được MC nhận định là "hoàn hảo". Khánh chọn gói câu hỏi 20-30-20 và xuất sắc trả lời cả ba câu hỏi này, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 245 điểm.

Tuy nhiên, khi giành quyền trả lời câu hỏi 30 điểm của Duy Khoa và Nhựt Lam, Khánh trả lời sai, bị trừ mỗi câu 15 điểm. Kết thúc trận chung kết, Khánh dẫn đầu với 215 điểm, tiếp đó là Thanh Tùng với 210 điểm, Nhựt Lam và Duy Khoa về ba.