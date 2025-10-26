Đang diễn ra chung kết Olympia 2025 26/10/2025 09:06

Bốn nhà leo núi đã ghi tên mình tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra sáng nay 26-10 là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

4 nhà leo núi đã sẵn sàng cho chung kết Olympia 2025. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Đây là lần đầu tiên THPT Cái Bè có học sinh vào chung kết Olympia; THPT chuyên Lê Quý Đôn có đại diện thứ 2, còn với THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là lần thứ 6.

Trong khi đó, đây là lần thứ 8 THPT chuyên Quốc học Huế có học sinh vào đến chung kết Olympia, đây cũng là ngôi trường giữ kỷ lục cả nước về số lần có cầu truyền hình của chương trình, trong đó có 3 năm liên tiếp: 2023, 2024 và 2025.

Lê Quang Duy Khoa giành vé đầu tiên vào chung kết, sau trận thi quý I kịch tính đến câu cuối cùng. Nam sinh có lúc rơi xuống vị trí thứ ba, trước khi giành chiến thắng với 160 điểm.

Nguyễn Nhựt Lam trải qua trận quý II với nhiều cung bậc cảm xúc, khi là thí sinh thấp điểm nhất phần Khởi động, liên tục phải bám đuổi người dẫn đầu, để rồi bứt tốc về đích với chiến thắng 290 điểm.

Điểm số từng vòng của các thí sinh vào chung kết Olympia 2025. Ảnh: TT

Đoàn Thanh Tùng có vé vào chung kết sau trận đấu quý III bùng nổ, thắng áp đảo với 255 điểm.

Thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết là Trần Bùi Bảo Khánh. Khánh cũng trải qua trận thi quý IV kịch tính đến phút chót. Nam sinh hai lần bị đẩy xuống vị trí thứ nhì ở phần về đích, trước khi vượt lên với 270 điểm.

Theo kết quả bốc thăm, thứ tự xuất phát của 4 thí sinh trong trận chung kết Olympia 2025 như sau: Lê Quang Duy Khoa vị trí 1, Đoàn Thanh Tùng vị trí 2, Trần Bùi Bảo Khánh vị trí 3, và Nguyễn Nhựt Lam vị trí 4.

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học. Thí sinh giành giải nhì nhận 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.

Ngoài 2 MC Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn tại Trường quay S14 Đài Truyền hình Việt Nam, 4 MC sẽ dẫn tại các điểm cầu của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gồm: Đức Bảo (tại Huế), Huyền Trang Mù Tạt (tại Hà Nội), Công Tố (tại Khánh Hòa), Phí Linh (tại Đồng Tháp).