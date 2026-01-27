Chuyên đề ‘Đồng Vọng’: Tiếng vọng di sản Đông Sơn giữa đời sống đương đại 27/01/2026 16:49

(PLO)- Trưng bày chuyên đề Đồng Vọng giới thiệu hơn 150 hiện vật văn hóa Đông Sơn nhằm kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa giá trị di sản và ý thức gìn giữ cội nguồn dân tộc.

Ngày 27-1, tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (phường Sài Gòn), Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phối hợp với Bảo tàng Gốm Thời dựng nước cùng các sưu tập tư nhân Lâm Bảo Ngọc và Mai Sĩ Tất Thắng tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Đồng Vọng.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, cho rằng việc tổ chức trưng bày Đồng Vọng vào tháng đầu năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp để mọi người chiêm nghiệm quá khứ, hướng tới những giá trị bền vững cho tương lai.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Trong nhịp sống hiện đại, việc lắng nghe “tiếng vọng” từ di sản giúp mỗi người thêm trân trọng cội nguồn, củng cố bản sắc và nuôi dưỡng nền tảng văn hóa cho sự phát triển bền vững” - ông Hoàng Anh Tuấn nói.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, điểm nhấn đáng chú ý của trưng bày chuyên đề Đồng Vọng là ý nghĩa xã hội hóa trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Di sản không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay thuộc riêng một chủ thể sở hữu, mà có sức lan tỏa rộng mở, kết nối con người bằng niềm đam mê, trách nhiệm và tình yêu đối với lịch sử dân tộc.

Các đại biểu tham quan chuyên đề. Ảnh: HẢI NHI

Được biết, chuyên đề trưng bày giới thiệu hơn 150 hiện vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, được tuyển chọn và sắp xếp theo 5 nhóm chủ đề, phản ánh toàn diện đời sống vật chất, tinh thần và tín ngưỡng của cư dân Việt cổ.

Nhóm chủ đề “Đồ gốm thời Đông Sơn” trưng bày các hiện vật như bát, bình, chậu, dấu in hoa văn… thuộc các giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và Hoa Lộc.

Nhóm “Vẻ đẹp con người Đông Sơn” giới thiệu các loại trang sức như vòng tay, khuyên tai, trâm cài tóc, hạt chuỗi, qua đó phản ánh quan niệm thẩm mỹ, đời sống tinh thần và sự phân tầng xã hội.

Những hiện vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn. Ảnh: THU HƯƠNG

Nhóm “Nhịp sống lao động” tái hiện nền nông nghiệp lúa nước thông qua các hiện vật như rìu, lưỡi cày, đồ đựng.

Nhóm “Sức mạnh thời đại” giới thiệu các loại vũ khí đánh gần và đánh xa của cư dân Đông Sơn, gồm dao găm, rìu chiến, mũi giáo, mũi lao, mũi tên.

Nhóm “Âm vang tín ngưỡng” làm nổi bật vai trò đặc biệt của trống đồng trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng cổ truyền.

Các hiện vật tiêu biểu được trưng bày tại chuyên đề "Đồng Vọng". Ảnh: THU HƯƠNG

Trưng bày chuyên đề Đồng Vọng mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến ngày 31-3-2026 tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn).