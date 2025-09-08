CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa xuất quân mùa giải 2025/26 08/09/2025 23:16

(PLO)- CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa ra mắt ban huấn luyện và đội hình cho mùa giải mới với 33 thành viên.

Ngày 8-9, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức lễ xuất quân câu lạc bộ (CLB) bóng đá Khatoco Khánh Hòa tham gia mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025/26.

Ban huấn luyện CLB Khatoco Khánh Hòa ra mắt. Ảnh: KH

Tại buổi lễ, CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa đã ra mắt ban huấn luyện và đội hình mùa giải mới với 33 thành viên.

Trong đó, bảy thành viên ban huấn luyện và 26 cầu thủ, đồng thời giới thiệu trang phục thi đấu chính thức mùa giải 2025-2026 và tiếp nhận tài trợ từ Công ty Yến Sào Khánh Hòa và Công ty CP Midomax Việt Nam.

Mùa giải mới CLB Khánh Hòa sẽ có thêm hai nhà tài trợ. Ảnh: KH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cảm ơn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đông đảo người hâm mộ đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng bóng đá Khánh Hòa trong thời gian qua.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để bóng đá Khánh Hòa phát triển bền vững.

33 thành viên CLB Khatoco Khánh Hòa mùa giải mới. Ảnh: KH

Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị đội bóng Khatoco Khánh Hòa tham gia mùa giải mới với tinh thần đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành thành tích cao nhất, phấn đấu trở lại giải bóng đá vô địch quốc gia trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa trao tài trợ cho đội bóng Khatoco Khánh Hòa tham gia mùa giải mới 2025/26. Ảnh: KH

Bước vào mùa giải mới, đội bóng Khatoco Khánh Hòa thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương và tình cảm yêu mến của người hâm mộ, hướng đến mục tiêu trụ hạng thành công ở mùa giải mới, tạo nền tảng vững chắc cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Ông Trần Minh Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt (bìa phải) tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ. Ảnh: KH

Sau lễ xuất quân, CLB Khatoco Khánh Hòa sẽ có trận mở màn mùa giải mới vòng loại Cúp quốc gia gặp CLB Hòa Bình vào lúc 17 giờ ngày 12-9 trên sân 19 tháng 8 Nha Trang.