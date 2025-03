Clip nhóm người vây đánh tài xế xe buýt ở Khánh Hòa 03/03/2025 17:25

(PLO)- Công an xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã mời làm việc với nhóm người vây đánh tài xế xe buýt ngay trước trạm cảnh sát giao thông trên quốc lộ 1 ở xã Ninh An để xử lý theo quy định. Bước đầu, công an xác định những người này đã hành hung tài xế xe buýt của Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang.