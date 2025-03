Khánh Hòa: Xe buýt bị ném vỡ kính chắn gió, nhiều người hành hung tài xế 03/03/2025 13:03

Sáng 3-3, đại diện Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết, công ty đã trình báo cơ quan công an việc tài xế xe buýt của doanh nghiệp bị hành hung, xe buýt bị ném đá vỡ kính chắn gió.

Theo đại diện Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang, khoảng 17 giờ 30 ngày 2-3, xe buýt của công ty này đang chở khách chạy trên quốc lộ 1. Khi đến đoạn qua phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thì bị một người đàn ông đi xe máy biển số tỉnh Khánh Hòa vượt lên chặn đầu.

Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm chặn đầu, ném đá vào xe buýt, Ảnh: AB

Người đàn ông chỉ tay về phía xe buýt hăm dọa, dùng đá ném vỡ kính chắn gió xe buýt.

Tài xế báo cho lãnh đạo Công ty Quyết Thắng và được hướng dẫn đến cơ quan công an gần nhất trình báo sự việc.

Khoảng 20 phút sau, xe buýt đến trước Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa (đóng ở xã Ninh An) thì tài xế dừng xe để vào trình báo. Lập tức, một nhóm người xuất hiện, lao vào hành hung tài xế xe buýt trước sự chứng kiến của hành khách. Nhóm người này sau đó quay sang đập phá xe buýt rồi mới bỏ đi.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của xe buýt ghi lại.

Theo đại diện Công ty Xe buýt Quyết Thắng, vụ việc khiến hành khách trên chuyến xe hoảng sợ. Bản thân nam tài xế bị đánh đã được công ty đưa đi kiểm tra sức khỏe để theo dõi.

Đại diện Công ty Quyết Thắng cũng thông tin: Tài xế khẳng định không quen biết người đàn ông chặn đầu, ném đá vào xe buýt làm vỡ kính chắn gió, cũng như không xích mích gì với nhóm người đánh mình trước Trạm CSGT Ninh Hòa.

Lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa xác nhận sự việc xảy ra gần trạm này. Sau khi tiếp nhận trình báo của tài xế xe buýt, CSGT tại trạm đã gọi điện báo Công an xã Ninh An; đồng thời đề nghị tài xế đến công an xã để giải quyết.