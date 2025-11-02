Con chết trong tư thế treo cổ, cha tử vong có nhiều vết chém 02/11/2025 10:49

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của hai cha con trên địa bàn.

Sáng ngày 2-11, một lãnh đạo UBND xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai cha con trong một gia đình tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1-11, người dân phát hiện ông TCG (50 tuổi, ngụ thôn Tam Phong, xã Tam Giang) nằm gục giữa nhà với nhiều vết thương, cạnh đó có một con dao.

Người thân đã đưa ông G đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông này đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Giang đã cử lực lượng đến xác minh, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, khi công an đến thì con trai ông G là TCT (29 tuổi), không có mặt ở nhà. Đến sáng 2-11, công an phát hiện T tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng ở rẫy của gia đình.