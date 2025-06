Con rể dùng dao tấn công nhà vợ cũ ở Huế: Nạn nhân duy nhất sống sót đã qua cơn nguy kịch 08/06/2025 19:57

Ngày 8-6, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết sức khỏe của anh TH (21 tuổi), nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại phường Xuân Phú, TP Huế, đã có tiến triển tốt.

Phan Văn Phú tại cơ quan công an.

Trước đó, anh H được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều vết thương do dao đâm.

Các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành mổ cấp cứu. Đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và có những tiến triển tốt.

Anh H là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ án con rể dùng dao tấn công 3 thành viên trong gia đình nhà vợ cũ xảy ra vào sáng 7-6 gây rúng động dư luận.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc con rể dùng dao tấn công nhà vợ cũ.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 7-6, Phan Văn Phú (33 tuổi, trú huyện Quảng Điền, TP Huế) tìm đến nhà vợ cũ là chị TTC (31 tuổi) ở đường Văn Cao, phường Xuân Phú, TP Huế.

Theo lời khai của Phú, tại đây Phú ngỏ lời xin được đưa con chung về thăm ông bà nội trước khi anh ta ra Bắc làm việc nhưng không được chị C đồng ý. Lúc này, Phú đã dùng dao tấn công chị C, bà NTCh (55 tuổi, mẹ của chị C) và anh TH (em trai chị C).

Ngay sau khi phát hiện, người dân cùng lực lượng Công an phường Xuân Phú đã nhanh chóng đưa cả ba nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, chị C và bà Ch đã tử vong.

Được biết, Phú và chị C kết hôn vào năm 2019, có một con chung. Hai người đã ly hôn vào năm 2024, tòa án giao cho chị C quyền nuôi con.

Sau khi "đường ai nấy đi", giữa Phú và gia đình vợ cũ phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc thăm nom con nhỏ và dẫn đến vụ việc đau lòng trên.