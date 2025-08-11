Công an 2 xã của TP.HCM và Đồng Nai phối hợp bắt nghi can tàng trữ ma túy 11/08/2025 18:42

Chiều 11-8, UBND xã Châu Đức, TP.HCM trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể công an xã Châu Đức đã có thành tích trong công tác phối hợp truy bắt tội phạm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 10-8, công an xã Châu Đức nhận tin có hai thanh niên nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Hai người này thường xuyên chạy xe từ hướng Bàu Cạn ngang qua xã Châu Đức về hướng xã Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) và ngược lại.

Ông Lê Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Châu Đức, TP.HCM trao khen thưởng cho lực lượng công an xã bắt giữ nhanh các đối tượng tàng trữ ma túy. Ảnh: PHÚ SƠN

Công an xã Châu Đức đã bố trí 3 tổ công tác mật phục tại các vị trí giáp ranh với địa bàn xã Cẩm Mỹ và phát hiện 2 thanh niên khả nghi.

Tuy nhiên hai người này không chạy xe qua địa bàn xã Châu Đức mà lòng vòng khu vực giáp ranh. Trung tá Phan Văn Hiền, Phó trưởng Công an xã Châu Đức đã liên hệ trao đổi phối hợp nhanh với tổ Phòng chống tội phạm công an xã Cẩm Mỹ, sau đó công an hai xã phối hợp, kiểm tra hai thanh niên ở khu vực thuộc xã cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra, công an thu giữ của hai thanh niên này một bịch nilon chứa khoảng 50g ma túy đá.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Châu Đức đã ghi nhận và biểu dương thành tích của tập thể và cán bộ Công an xã, đồng thời đề nghị công an xã tiếp tục phát huy, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy nói riêng trên địa bàn.