Công an Bình Phước bắt giam thủ quỹ 'thụt két' rồi trốn truy nã tại Đồng Tháp 10/06/2025 17:07

(PLO)- Công an tỉnh Bình Phước đã đến địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Nguyễn Hồng Hải, là người trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Nguyễn Hồng Hải (33 tuổi, tỉnh Đồng Nai) từ xã Vĩnh Thới, huyện lai Vung, tỉnh Đồng Tháp về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hồng Hải bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ.

Trước đó, vào năm 2014, Hải làm thủ quỹ cho một công ty trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của công ty này.

Đến năm 2024 Công an huyện Đồng Phú (nay là Công an tỉnh Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hải về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đã ra quyết định truy nã.

Qua thời gian truy xét, công an xác định Hải đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp nên đầu tháng 6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Hải và di lý về địa phương.