Công an điều tra vụ ‘bán xe gian tại trụ sở công an’ ở Đông Thạnh, Hóc Môn

Một chiếc xe hiệu Honda Vario bị mất trộm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 sau đó được một tài khoản mạng xã hội rao bán, địa điểm giao dịch là ngay trong trụ sở Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Bán xe không giấy tờ trong trụ sở công an

Ngày 8-12, trên mạng xã hội lan truyền clip và nội dung “Xe Honda Vario 150 (2017) của Chú TQH mua cho con trai đi làm ở quận 1. Nhưng chiếc xe đã bị mất trộm vào ngày 25-3-2023 tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Nhưng hôm nay, chiếc xe Honda Vario lại được một người có tài khoản tên là MT đăng bán trên mạng xã hội. Hẹn giao dịch mua bán tại trong Công An xã Đông Thạnh…”.

Nạn nhân cùng hai người khác vào trụ sở Công an xã Đông Thạnh để xem chiếc xe bị mất trộm. Ảnh cắt từ clip

Đăng kèm nội dung còn có hai đoạn clip thể hiện việc một nhóm người chạy xe vào trụ sở Công an xã Đông Thạnh để xem chiếc xe Vario biển số 61K1-99199...

Một đoạn clip khác, hai người cầm điện thoại quay phim trong trụ sở Công an xã Đông Thạnh và trao đổi.

Một người hỏi: "Xe anh bán có giấy tờ không?" Thì người bán xe nói: "Không". "Sao anh biết xe không có giấy tờ mà anh là công an viên?", người kia đối chất.

Trụ sở Công an xã Đông Thạnh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Người còn lại trả lời: "Chuyện đó tao không cần biết, xe đó tao mua lâu rồi. Tao không biết là xe mất cắp". Người đối diện lại hỏi: "Anh là công an viên đúng không, anh ra tới phường... anh biết xe không có giấy tờ anh vẫn rao bán trên mạng xã hội. Tại sao?"

Người còn lại trả lời: "Nè mày đừng có hỏi nhiều cái chuyện đó...".

Qua xác minh của PV, chiếc xe Vario nói trên thuộc sở hữu của ông TQH (51 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Vụ việc xảy ra tại trụ sở Công an xã Đông Thạnh, chiều 22-11.

Trao đổi với PV, ông QH cho biết mình mua xe hồi năm 2018, giá 60 triệu và đưa cho con trai là anh THH (23 tuổi) sử dụng.

Nạn nhân sau khi kiểm tra thì phát hiện đây đúng là chiếc xe của mình bị mất ở quận 1, chỉ có biển số là bị thay đổi. Ảnh cắt từ clip

Ngày 22-11, khi đang ở TP Vũng Tàu, ông QH được một người xưng là hiệp sĩ gọi điện nói phát hiện chiếc xe bị mất của ông đang được một người dùng tài khoản MT (dùng số điện thoại 097992989…) rao bán trên mạng xã hội. Do ở xa, ông QH điện cho con trai liên hệ để xem có đúng phải xe của mình hay không.

Sau đó, anh HH liên hệ, gặp hiệp sĩ và thông báo lại với bố là đúng xe của mình vì trùng số khung số máy, chỉ có biển số đã bị thay đổi.

Nạn nhân nói gì?

Trao đổi với PV, anh HH cho biết, hôm 22-11, sau khi liên hệ, một số người là hiệp sĩ nói rằng xe anh đang được rao bán, địa điểm giao dịch là ngay trụ sở Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Anh HH đã liên hệ với anh NVD (32 tuổi, ngụ TP.HCM, một hiệp sĩ), để cùng xuống Hóc Môn tìm xe. “Tôi được thông tin là có người đang bán chiếc xe của tôi bị mất. Tôi và một số hiệp sĩ tới nơi hẹn thì đó là bên trong trụ sở Công an xã Đông Thạnh. Đây nơi đầu tiên tôi thấy lại xe của mình sau tám tháng bị trộm ở quận 1” – anh HH nói.

Thông tin mà tài khoản MT đăng bán chiếc xe trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Nạn nhân cho biết, chiếc xe bị mất vào ngày 25-3 tại con hẻm trên đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. “Trong ngày, tôi đã trình báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh về vụ trộm” – anh HH nói.

Anh HH cũng tự tìm hiểu và phát hiện tài khoản MT đã đăng hình chiếc xe giống hệt của mình lên mạng để tìm mua bộ vỏ xe khác màu vào khoảng ngày 28-3. Tài khoản MT này cũng chính là người rao bán chiếc xe của anh HH tại trụ sở Công an xã Đông Thạnh.

Trao đổi với PV, anh NHL (31 tuổi, ngụ TP.HCM, một hiệp sĩ) cho biết, mình là người đã liên hệ với tài khoản MT để mua chiếc xe Vario nói trên với giá 24 triệu, được thông báo là xe không giấy tờ.

“Người này xưng là công an xã, chạy xe không giấy tờ thoải mái nên chúng tôi an tâm. Anh ta nói cứ vô bên trong Công an xã Đông Thạnh để giao dịch nên chúng tôi chạy vào trụ sở để coi xe. Biển số xe chiếc xe là 61K1-99199” - anh L nói.

Anh L cho biết, đi cùng mình còn có anh NVD (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và nạn nhân là anh HH.

Thấy xe bề ngoài giống hệt với xe của mình nên anh HH giở cốp lên kiểm tra số khung thì đúng là tài sản bị mất cắp ở quận 1.

“Thấy đúng xe của tôi, có cả giấy tờ nên anh bán xe nói đúng xe của mày thì mày cứ lấy về, không cần trả tiền. Tôi nói xe này bố tôi đứng tên, do ở trụ sở Công an xã Đông Thạnh nên tôi sẽ đưa vào công an lập biên bản” – anh HH nói.

Ông QH, bố của anh HH nói tìm được xe rất mừng, ông và gia đình được công an, các hiệp sĩ hỗ trợ nhiệt tình. “Mất xe mà giờ tìm được là chuyện hiếm, tôi rất vui. Tôi xin cảm ơn các anh hiệp sĩ. Nguyện vọng của tôi và gia đình là mong muốn sớm được công an trả lại chiếc xe để con trai tôi có phương tiện đi làm” – ông H nói.

Qua hình ảnh và thông tin PV cung cấp, một đại diện Công an huyện Hóc Môn cho biết đã nắm bắt vụ việc và đang được lập hồ sơ điều tra, làm rõ.

Riêng người bán chiếc xe tại trụ sở Công an xã Đông Thạnh không phải là công an. “Người này trước đây từng là công an viên nhưng đã nghỉ từ lâu” – vị này xác nhận.

Chúng tôi đã thử liên hệ với tài khoản MT qua số điện thoại nhưng người này tắt máy.

Nguyễn Tân