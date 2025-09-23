Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh 23/09/2025 14:49

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra một người đàn ông tử vong nghi do tự thiêu vào đêm 23-9 tại xã Bình Hòa.

Ngày 23-9, Công an xã Bình Hòa ( tỉnh Tây Ninh) đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết cháy xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 15 phút ngày 22-9, Công an xã Bình Hòa (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông tử vong nghi do tự thiêu ngay tại nhà ông ĐVP (55 tuổi, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Hòa).

Hiện trường nơi người đàn ông nghi tự thiêu tử vong. Ảnh: HOÀI THANH

Theo xác minh ban đầu, khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đang ngủ, ông P nghe tiếng kêu cứu thất thanh của con gái là chị ĐTDM (31 tuổi). Ông vội chạy ra thì phát hiện trước cửa phòng con gái có một người đàn ông đang bốc cháy dữ dội. Do cửa phòng bị khóa từ bên trong, ông phải phá cửa để đưa con gái ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, khi quay lại kiểm tra, ông P phát hiện người này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là NVB (40 tuổi, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp).

Theo người dân địa phương, ông B làm nghề mua bán dưa hấu. Vụ việc xảy ra bất ngờ giữa đêm khiến cả gia đình ông P và hàng xóm vô cùng bàng hoàng, người dân chạy đến hỗ trợ chỉ kịp hô hoán và dập lửa, nhưng nạn nhân không thể qua khỏi.