Công an đột kích quán Pub nổi tiếng ở Đà Nẵng, phát hiện hàng trăm bình 'khí cười' 28/08/2025 10:59

(PLO)- Công an đã thực hiện test ma tuý và phát hiện có 2 khách dương tính ma tuý trong quán Pub.

Ngày 28-8, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) thông tin, đã thực hiện kiểm tra một cơ sở kinh doanh quán Pub và phát hiện hai khách dương tính ma tuý trong quán.

Công an tiến hành kiểm tra toàn bộ quán Pub vào lúc nửa đêm. Ảnh: CA

Theo đó, lúc 0 giờ 30 ngày 27-8, Công an phường Hải Châu đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ tiến hành kiểm tra đột xuất quán Pub E.D, nằm trên đường Hùng Vương.

Tiến hành thử test toàn bộ khách hàng và nhân viên của cơ sở, công an phát hiện hai khách dương tính với chất ma tuý.

Công an phát hiện hai khách dương tính ma tuý. Ảnh: CA

Khi kiểm tra kho hàng của quán Pub này, công an phường phát hiện hàng chục chai rượu gắn nhãn mác nước ngoài, hơn 350 bình kim loại chứa khí N2O cùng nhiều dụng cụ sử dụng shisha, bóng cười...

Hàng trăm bình khí cười bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Phần lớn số hàng hoá này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trong đó có mặt hàng thuộc danh mục cấm.

Công an phường Hải Châu đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.