Công an Hà Nội công bố đặc xá cho 176 người dịp Quốc khánh 2-9 01/09/2025 13:14

Ngày 1-9, Công an TP Hà Nội cho biết, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 29-8 Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân trên cả nước.

Đại diện Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 vào sáng 1-9. Ảnh CA

Hai trại tạm giam Công an TP Hà Nội có 176 phạm nhân được đặc xá, đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự ăn năn, hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

Công tác đặc xá minh bạch, hiệu quả



Sáng nay, Trại tạm giam số 1, số 2 thuộc Công an TP Hà Nội tổ chức công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025. Để công tác đặc xá thực sự minh bạch, hiệu quả, Trại tạm giam số 1, số 2 đã phổ biến đến từng phạm nhân về đối tượng, điều kiện được xét đặc xá; trên cơ sở kết quả thi đua, rèn luyện, cải tạo của mỗi phạm nhân đã tổ chức cho phạm nhân giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm công khai.

Là một trong số 87 phạm nhân của Trại tạm giam số 1 được đặc xá đợt này, phạm nhân Hoàng Văn Tùng bày tỏ xúc động vì trong thời gian cải tạo đã nhận được sự quan tâm, giáo dục và cảm hóa của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị Trại tạm giam, để bản thân có cơ hội hưởng đặc xá; đồng thời bày tỏ biết ơn đối với chính sách khoan hồng, nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Hồi hộp, mong chờ là tâm trạng không chỉ riêng của phạm nhân Hoàng Văn Tùng, mà đó cũng là tâm trạng, cảm xúc chung của các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 trước ngày đặc xá dịp 2-9.

Phạm nhân Trần Đức Hải tuy không được đặc xá lần này nhưng vẫn vô cùng phấn khởi chờ đợi để có thể được hưởng khoan hồng lần sau. "Tôi được các cán bộ giúp đỡ rất nhiều. Tuy tôi chưa đủ điều kiện viết đơn đề nghị được đặc xá lần này nhưng nhìn những anh em phạm nhân sắp được đặc xá giúp tôi có thêm động lực để tích cực cải tạo tốt, sớm ngày được về với gia đình” - Phạm nhân Trần Đức Hải chia sẻ.

Hành trang ngày trở về tái hòa nhập

Trung tá Trần Ngọc Hạnh, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội cho biết, ngay sau khi có Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, Trại tạm giam số 1 Công an thành phố đã tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên hệ thống loa phát thanh của trại cho toàn thể phạm nhân hiểu rõ được điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá năm 2025, niêm yết công khai ở tất cả các buồng giam, nhà học tập, nhà thăm gặp thân nhân gia đình phạm nhân.

Theo đó, tất cả phạm nhân sau khi được phổ biến, quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá đợt 2 năm 2025, tự đối chiếu, liên hệ với bản thân nếu có đủ điều kiện đặc xá thì cán bộ quản giáo tổ chức cho phạm nhân viết đơn đề nghị đặc xá và bản cam kết theo mẫu quy định.

176 phạm nhân tại trại tạm giam số 1, số 2 thuộc Công an Hà Nội được đặc xá được lần này. Ảnh CA

Trung tá Trần Ngọc Hạnh cho biết thêm để chuẩn bị hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, đơn vị đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân với hy vọng mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh.

Bên cạnh đó, tổ chức cho phạm nhân được đề nghị đặc xá học tập hòa nhập cộng đồng, nhằm trang bị kiến thức, tạo điều kiện ban đầu cần thiết cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, giúp họ tự tin, xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội...