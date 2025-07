Công an Hà Nội không khởi tố vụ đăng tin sai sự thật về Nhã Nam 21/07/2025 12:30

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội vừa đề nghị xử lý hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang vì đăng các bài viết sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến Công ty Nhã Nam.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an Hà Nội vừa có văn bản trả lời Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam (gọi tắt là Công ty Nhã Nam) về việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của ông Đặng Hoàng Giang mà Công ty Nhã Nam đã có đơn tố giác trước đó.

Theo văn bản trả lời, ngày 10-7, Cơ quan ANĐT Công an Hà Nội nhận được văn bản số 2025 ngày 7-7 của Công ty Nhã Nam về việc đề nghị cung cấp thông tin về hình thức xử lý cuối cùng đối với ông Đặng Hoàng Giang (60 tuổi, quốc tịch Áo, nơi tạm trú tại Hà Nội).

Tác giả Đặng Hoàng Giang từng thông tin việc dừng hợp tác với Nhã Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, hành vì đăng tải các bài viết sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân “Giang Dang" của ông Đặng Hoàng Giang, tuy có dấu hiệu vi phạm: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức quy định tại Điều 331 - Bộ luật Hình sự, nhưng xét thấy chưa đến mức xử lý về hình sự, cần xem xét xử lý bằng các hình thức khác (áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Bộ luật Hình sự).

Ngày 26-6, Cơ quan ANĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên. Đồng thời, cơ quan này cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xử lý về hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang.

Cụ thể, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội xử lý theo quy định tại Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cơ quan ANĐT Công an Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi Giấy phép lao động tại Nghị định số 152/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.