Công an Hà Nội tiếp nhận hơn 600 cán bộ, chiến sĩ CSGT phục vụ nhiệm vụ A80 23/08/2025 13:10

(PLO)- Cục CSGT đã tăng cường 660 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 100 phương tiện CSGT cho Công an Hà Nội.

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Công an Hà Nội tổ chức Lễ tiếp nhận 660 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 100 phương tiện CSGT, được Cục CSGT (C08, Bộ Công an) tăng cường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, lực lượng tăng cường gồm những cán bộ, chiến sĩ CSGT ưu tú, có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, điều tiết, chỉ huy giao thông. Cùng với đó là gần 100 phương tiện chuyên dụng như ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn, Honda Gold Wing… đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an toàn, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Hơn 600 CSGT từ 33 tỉnh thành trên cả nước được tăng cường cho Công an Hà Nội. Ảnh ANH NGỌC

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội đặc biệt quan trọng trong năm 2025, diễn ra tại Thủ đô với quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn đại biểu và đông đảo quần chúng, du khách quốc tế.

Trước yêu cầu, áp lực rất cao về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của CSGT Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục CSGT đề nghị cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuyệt đối tuân thủ sự chỉ huy, điều hành của Công an TP Hà Nội; thực hiện tác phong ứng xử chuẩn mực, văn hoá; đồng thời quán triệt phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

Ngay sau Lễ tiếp nhận, toàn thể cán bộ, chiến sĩ được phân công về các đơn vị, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được giao. Ảnh ANH NGỌC

Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục CSGT, Đại tá Huy bày tỏ tin tưởng lực lượng tăng cường sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động Lễ kỷ niệm.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội, thay mặt đơn vị tiếp nhận lực lượng và phương tiện, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục CSGT và Công an các địa phương.

Đại tá Trần Đình Nghĩa khẳng định Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Ông nhấn mạnh toàn thể cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô và lực lượng tăng cường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông, an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm.