Công an phát hiện 49 người sinh hoạt ‘Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ’ tại Quảng Trị 19/04/2026 14:27

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Trị xác định nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.

Ngày 19-4, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đang đấu tranh làm rõ nhóm ‘Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ’ hoạt động trên địa bàn để truyền bá mê tín dị đoan và trục lợi.

Theo đó, qua nắm tình hình, Phòng An ninh nội địa phát hiện một nhóm người hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn phường Đồng Hới.

Nhóm này do Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê xã Phật Tích, Bắc Ninh) cầm đầu và trực tiếp điều hành hoạt động với khoảng 50 người tham gia.

Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm này rất tinh vi. Để đối phó lực lượng chức năng, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm và không đăng ký tạm trú, lựa chọn nơi kín đáo, có người cảnh giới.

Khi sinh hoạt, các “tín đồ” buộc phải tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý, hạn chế đi lại và tuân thủ nghiêm ngặt quy định “bảo mật”.

Hội thánh này do Cường làm Chấp sự (ký hiệu là CS), dưới Cường có người quản lý khu vực (ký hiệu là Q), quản lý hội nhóm trong gia đình (ký hiệu là K) và dưới cùng là tín đồ tham gia sinh hoạt.

Nhóm này sẽ nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để tiếp cận.

Từ đây, sẽ sử dụng tài liệu, video tuyên truyền nhằm lôi kéo “tín đồ” tham gia. Đáng chú ý, nhóm này đang có ý mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Công an xác định ngày 1-4, Nguyễn Duy Cường tổ chức “Lễ vượt qua” để gia nhập vào “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh, với đông thành viên cốt cán và tín đồ tham gia (mỗi điểm từ 5 đến 6 tín đồ). Đây cũng là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Do đó, Phòng An ninh nội địa đã xây dựng kế hoạch tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị biện pháp xử lý.

Ngày 1-4, Phòng An ninh nội địa chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, phát hiện tám địa điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; tại các địa bàn phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Công an thu giữ nhiều tang vật sau khi kiểm tra các điểm truyền bá mê tín dị đoan.

Qua đó đã phát hiện, xử lý Nguyễn Duy Cường (cầm đầu) cùng bảy người tham gia và làm việc với 41 người khác.

Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động, bảy cuốn kinh, 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan đến “lễ vượt qua”; tiền dâng lễ cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Bước đầu, Nguyễn Duy Cường cùng các thành viên tích cực hoạt động đã thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” là hành vi vi phạm pháp luật.

Tài liệu thu giữ cho thấy, hoạt động của nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập hồ sơ tài liệu để xác minh, đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành nghề mê tín, dị đoan của những người có liên quan.