Công an tạm giữ 2 người chuyên trộm mèo 28/11/2025 22:15

(PLO)- Trong khoảng thời gian từ 1 đến 4 giờ sáng, hai người này chở nhau đi qua một số tuyến đường phường Rạch Dừa (TP.HCM) để trộm mèo.

Ngày 28-11, công an phường Rạch Dừa, TP.HCM đang tạm giữ VVM (27 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa) và HTT (21 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm mèo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 20-11, một người dân trong hẻm 208 đường Bùi Thiện Ngộ, phường Rạch Dừa bị mất là một con mèo.

Qua kiểm tra dữ liệu camera an ninh gia đình phát hiện có hai người đi xe máy bắt con mèo bỏ vào trong bao tải rồi rời đi.

Hình ảnh C. và T. bỏ mèo vào bao tải được camera nhà người dân ở phường Rạch Dừa ghi lại

Ngay khi nhận thông tin, Tổ địa bàn Vũng Tàu, Tổ Trung tâm của Phòng Cảnh sát Hình sự công an TP.HCM sau đó đã cùng phối hợp với công an phường xác minh, và ngày 24-11 công an đã tạm giữ C và T.

C cho hay quen biết và rủ T đi bắt trộm mèo về bán kiếm tiền. Từ khoảng đầu tháng 11 năm 2025 đến khi bị tạm giữ, cả hai trộm khoảng 30 con mèo.

Trong khoảng thời gian từ 1-4 giờ sáng, cả hai chở nhau đi rảo qua một số tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, 30 Tháng 4, Bùi Thiện Ngộ, Ngô Quyền (phường Rạch Dừa) và một số tuyến đường tại phường Phước Thắng để trộm mèo. Sau khi đi trộm về, cả hai mang bán cho một người ở đường Đô Lương, phường Phước Thắng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Công an cũng thông tin ai có là mèo bị trộm trong khoảng thời gian và khu vực trên đề nghị cung cấp thông tin giúp công an tiếp tục điều tra, xử lý...