Công an Tây Ninh giải cứu thiếu niên bị 'bắt cóc online' đòi tiền chuộc 08/08/2025 13:57

(PLO)- Công an Tây Ninh vừa giải cứu thành công nam thiếu niên 17 tuổi bị khống chế 'bắt cóc online' qua mạng xã hội.

Công an Tây Ninh vừa giải cứu thành công nam thiếu niên 17 tuổi bị nhóm đối tượng bắt cóc, tống tiền qua mạng.

Tối 7-8, Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận trình báo của ông NMT (47 tuổi, ngụ xã Bến Lức) về việc con trai là NTH (17 tuổi) rời nhà lúc 13 giờ nhưng đến 19 giờ vẫn chưa về và không thể liên lạc được qua điện thoại.

Khoảng 10 phút trước khi ông T đến công an, gia đình liên tục nhận nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Các đối tượng yêu cầu ông chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên “LE LE NGUYEN” tại Ngân hàng VIB để “chuộc” H.

Những tin nhắn kèm theo hình ảnh gửi cho gia đình nam thiếu niên 17 tuổi để đe dọa.

Tin nhắn gửi qua Zalo hình ảnh H quỳ gối trong nhà vệ sinh, hai tay bắt chéo sau lưng như bị trói, kèm lời đe dọa không được báo công an nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Lức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) triển khai các biện pháp truy tìm.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và vận động người dân qua mạng xã hội, đến 10 giờ 25 phút ngày 8-8, công an đã phát hiện và giải cứu H tại một nhà nghỉ ở phường Long An.

Đây là vụ “bắt cóc online” khi các đối tượng sử dụng mạng xã hội để khống chế tâm lý và tống tiền gia đình nạn nhân.