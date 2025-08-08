Công an Đồng Nai và công an TP.HCM giải cứu vụ 'bắt cóc online' đòi 300 triệu tiền chuộc 08/08/2025 11:17

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM giải cứu một thanh niên bị "bắt cóc online" khi nạn nhân đang ở trong khách sạn.

Trưa ngày 6-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ anh NV (ngụ phường Trấn Biên) về việc con trai là Đ (18 tuổi) bị một nhóm người lạ bắt giữ rồi gọi điện đến yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng, nếu không thực hiện theo sẽ hành hung rồi bán ra nước ngoài.

Lúc này gia đình gọi điện cho cháu Đ thì thanh niên này cũng nói đang bị bắt giữ và hối gia đình chuyển tiền để được thả về.

Tin nhắn nạn nhân gửi về cho gia đình sau khi bị "bắt cóc online".

Trong thời gian này gia đình anh NV nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ gọi hối thúc chuyển tiền và đe doạ nếu chuyển tiền trễ hạn cứ 1 giờ là chúng chặt 1 ngón tay của nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online” đang diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định Đ đang ở một khách sạn thuộc phường Linh Xuân (TP.HCM) nên đã tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa nạn nhân về làm việc an toàn, sau đó giao lại cho gia đình.