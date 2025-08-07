Công an giải cứu bé gái ở Đồng Nai nghi ‘bắt cóc online’ 07/08/2025 10:45

(PLO)- Bé gái 14 tuổi được lực lượng công an tìm kiếm và giải cứu nghi bị "bắt cóc online" sau khi bị nhóm người đưa đi nhiều khu vực ở TP.HCM và Đồng Nai.

Ngày 7-8, lãnh đạo Công an xã Trị An cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm được bé gái TPNA (14 tuổi, thường trú xã Trị An) bàn giao về với gia đình sau khi nghi bị nhóm người lạ đưa đi.

Trước đó, Công an xã Trị An nhận được trình báo của chị T về việc con gái mình là cháu NA bị nhóm người lạ đưa lên xe ô tô chở đi. Gia đình liên lạc nhiều lần không được nên nghi ngờ con bị bắt cóc hoặc lừa đưa sang Campuchia.

Trung tá Trần Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Trị An làm việc với bé gái 14 tuổi sau khi đơn vị giải cứu thành công. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Trung tá Trần Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Trị An đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, truy tìm cháu gái. Qua xác minh công an xã nhận thấy cháu NA được đưa di chuyển đến TP.HCM, gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau đó tiếp tục di chuyển đến phường Tam Long (TP.HCM), rồi về hướng xã Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) thì được công an xã Trị An phát hiện đưa cháu gái về bàn giao cho gia đình an toàn

Hiện Công an xã Trị An vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Công an xã Trị An, thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "bắt cóc online". Đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi, vì vậy cha, mẹ phải thường xuyên tuyên truyền cho con em về phương thức, thủ đoạn mới này và quan tâm, quản lý con em để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường.