Công an Tây Ninh quyết liệt trấn áp tội phạm ma túy

(PLO)- Một số đối tượng trong nước câu kết với các nhóm phạm tội ở nước ngoài để mua bán ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Thời gian qua, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy qua các tỉnh có đường biên giới, trong đó có tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh diễn ra rất phức tạp.

Vì vậy Công an tỉnh Tây Ninh cùng lực lượng chức năng đã rất quyết liệt trấn áp, chặt đứt các đường dây này.

Gia tăng tội phạm ma túy tuyến biên giới

Mới đây nhất, ngày 3-1, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM bắt giữ tám người gồm: Võ Chí Thanh (30 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (26 tuổi), Hồ Thế Hùng (42 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hằng (37 tuổi), Đặng Thành Sang (38 tuổi), Nguyễn Văn Dới (27 tuổi) và Trần Quốc Tuấn (26 tuổi), ngụ TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Dương, khi nhóm này đang tuồn một lượng lớn ma túy vào Việt Nam.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ 50 bánh heroin, 5 kg ma túy, 100 viên pháo, một khẩu súng, đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Nhóm này khai đã được Võ Chí Thanh thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM với tiền công là 50 triệu đồng. Ngoài vụ việc vừa bị bắt giữ, nhóm này đã vận chuyển trót lọt bốn vụ với 30 kg ma túy trước đó.

Trung úy Nguyễn Khắc Trọng, cán bộ Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tây Ninh, chia sẻ: “Gần đây tội phạm ma túy với thủ đoạn rất tinh vi, liều lĩnh và manh động, vì thế công tác phòng chống ma túy trên tuyến biên giới cũng như trong nội địa gặp nhiều khó khăn”.

Chặt đứt đường trung chuyển ma túy

Cách đây không lâu, vào ngày 3-9-2022, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang đối tượng Ngô Phố Văn (28 tuổi), ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ trên 40 kg ma túy, 42 bánh heroin, một khẩu súng, 58 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Cũng trong tháng 9-2022, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ bảy đối tượng, thu giữ 50 kg ma túy cùng nhiều vật chứng khác.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Tây Ninh, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên một số đầu mối trong nước câu kết với các nhóm phạm tội ở nước ngoài để mua bán ma túy. Đặc biệt, người phạm tội trong lĩnh vực này ngày càng trẻ hóa, luôn có phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, nhận định: “Không phải chúng ta bắt bao nhiêu kilogram ma túy, mà vấn đề là làm sao ngăn ma túy, không cho ma túy thâm nhập vào địa phương đó mới là điều quan trọng”.•

100 kg ma túy gửi từ nước ngoài về sân bay Nội Bài Ngày 6-1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội thông tin đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện tám kiện, thùng carton có trọng lượng hơn 205 kg, được gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức. Trong các kiện, thùng này cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp, gồm 45 kg MDMA, 53 kg ketamine và 2.000 gói “nước vui”. Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội và Công an TP.HCM đã bắt giữ ba người liên quan đến vụ việc. PHI HÙNG

VÕ TÙNG