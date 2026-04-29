Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin vụ đi làm về bị chiếm nhà 29/04/2026 10:15

(PLO)- Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành xác minh vụ việc.

Sáng 29-4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp báo quý I năm 2026, thông tin về tình hình kinh tế xã hội địa phương.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến việc có hay không dấu hiệu tội phạm trong vụ phá khóa, chiếm nhà trúng đấu giá tại số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ.

Trả lời câu hỏi này lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang xác minh vụ việc.

Căn nhà 118 Bà Triệu nơi xảy ra vụ việc.

Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin: “Vụ việc này sau khi báo chí đưa tin, công an tỉnh đã tiếp nhận nguồn tin, tiến hành xác minh, phối hợp với các cơ quan có liên quan".

Ông cũng cho biết thêm, hiện chưa thể thông tin chi tiết. Nếu có điều kiện, sẽ thông tin bằng văn bản.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) trúng đấu giá quyền sử dụng đất, căn nhà số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ.

Tuy nhiên, sau khi dọn vào ở, tháng 7-2025, ông Duy khóa cửa đi làm. Đến lúc về thì phát hiện ngôi nhà của mình bị phá cổng. Khoảng một tháng sau, ngôi nhà tiếp tục bị người lạ phá khóa cửa chính, chiếm dụng từ đó đến nay.

Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay nội dung này Ban Nội chính đã chuyển cho công an để xử lý và đang theo dõi kết quả giải quyết.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết cơ quan điều tra đang kiểm tra lại toàn bộ vụ việc trên cơ sở phản ánh của người khiếu nại và trình tự giải quyết theo quy định của pháp luật, trong đó có việc kiểm tra lại phường (Công an phường-PV) giải quyết vụ việc thế nào.