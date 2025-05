Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện 1 điểm nấu tái chế nhôm lậu 24/05/2025 20:31

(PLO)- Làm việc với Công an, ông A thừa nhận điểm nấu tái chế nhôm tự phát này không có hồ sơ đăng ký kinh doanh, không có hồ sơ về công tác bảo vệ môi trường.

Tối 24-5, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với Công an xã Thạnh Thới Thuận (huyện Trần Đề) kiểm tra, phát hiện một điểm nấu tái chế nhôm không có giấy phép hoạt động.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, ngày 20-5, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra hộ ông TNA tại ấp Thạnh Nhãn 1 (xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề).

Lực lượng chức năng thu giữ các thanh nhôm đã tái chế. Ảnh: CAST

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại đây có nhiều bao tải chứa phế liệu, như: IC nhôm, bã nhôm, giấy nhôm, bột nhôm… tổng khối lượng hơn 4,8 tấn. Ngoài ra, Công an còn phát hiện có 68 thanh nhôm được tái chế, tổng khối lượng khoảng 418kg.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, các phế liệu, vật liệu trên đều chưa rõ nguồn gốc cũng như chủng loại. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện tại địa điểm trên có một hố được xây dựng để nấu phế liệu và có phát sinh chất thải trong quá trình tái chế nhôm là tro, xỉ lò đốt.

Làm việc với Công an, ông A cho biết tháng 4-2025 ông được một người đàn ông ngụ TP.HCM thuê nấu phế liệu, gồm: bột nhôm, IC nhôm, bã nhôm… để tái chế nhôm.

Sau khi nấu thành phẩm là phôi nhôm, sẽ có người đến nhà ông A thu lại phôi nhôm và vận chuyển nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu do người này cung cấp và tất cả nguyên liệu đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ông A cũng thừa nhận điểm nấu tái chế nhôm tự phát này không có hồ sơ đăng ký kinh doanh, không có hồ sơ về công tác bảo vệ môi trường và do ông trực tiếp điều hành, rồi thuê thêm hai người để nấu tái chế nhôm.

Theo ông A, tính đến ngày bị phát hiện, ông đã gia công với số tiền công gần 23 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.