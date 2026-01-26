Công an TP.HCM cảnh báo học sinh về ma túy ngụy trang và 'cái bẫy người lạ'

Sáng 26-1, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy học đường.
Tại buổi tuyên truyền, những câu hỏi ngắn, tình huống giả định và lời cảnh báo thẳng thắn của Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm, cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an TP.HCM đã giúp các em hiểu chỉ một hành động thiếu cảnh giác cũng có thể dẫn đến hậu quả.
Thiếu tá Tâm cho biết ma túy hiện nay không chỉ tồn tại dưới dạng truyền thống mà còn được trà trộn tinh vi vào nhiều sản phẩm quen thuộc với học sinh như bánh kẹo, socola… Với học sinh tiểu học, việc nhận biết là vô cùng khó khăn.
"Mấy cái này nhìn bên ngoài rất khó nhận biết. Ngoài hình lá cần sa ra thì màu sắc rất bắt mắt, hình thù rất kỳ quái. Tất cả các sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam đều bắt buộc phải có tem phụ tiếng Việt. Những sản phẩm không có tem phụ tuyệt đối không sử dụng. Dù chưa chắc là ma túy thì đó cũng là hàng lậu, hàng giả. Cách an toàn nhất là thấy không có tem phụ thì không đụng tới. Vì thế các em cần lưu ý" - Thiếu tá Tâm bày tỏ.
Trình chiếu một hình ảnh, thiếu tá Tâm hỏi:
"Các em biết cái này không? Bạn nào nói đúng tên loại ma túy này?”.
“Dạ thưa chú, đó là ma túy đá”, anh Tâm nói: “Chính xác. Đó là ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy đá”.
Từ thực tế công tác, anh Tâm cho biết đã có những trường hợp cha mẹ sử dụng ma túy đá rồi ép chính con mình sử dụng theo. “Ma túy đá gây ảo giác rất nặng. Có người tưởng mình đang leo núi, leo cột điện cao thế. Có người ngáo đá đến mức giết cả cha lẫn mẹ”- anh Tâm nhấn mạnh.
Ngoài ma túy, anh Tâm cũng cảnh báo học sinh về các chất gây nghiện khác thường bị học sinh bỏ qua.
“Các em đã nghe bóng cười chưa?”. Khi học sinh trả lời “chưa”, anh Tâm giải thích: “Bóng cười là bong bóng được bơm sẵn khí N2O. Bỏ vô miệng hít sẽ làm mình có ảo giác và gây nghiện. Do đó, các em cần biết để tránh sử dụng".
Tại buổi tuyên truyền, anh Tâm đưa ra tình huống giả định để học sinh suy ngẫm: “Có một cụ bà đang cầm một cái túi rất nặng, băng qua đường. Bây giờ tụi con sẽ làm gì?”.
Anh Tâm đưa sẵn bốn phương án và mời học sinh lựa chọn. Nhiều câu trả lời khác nhau được đưa ra. “Con giúp liền, không cần suy nghĩ, vì mình được dạy là phải giúp người lớn"; “Con dắt bà qua đường thôi, để bà tự cầm túi”.
“Có ai có ý kiến khác?” – “Con không giúp vì lỡ trong túi đó có ma túy thì sao?”.
Trước ý kiến này, anh Tâm nhận xét: “Câu trả lời rất hay. Những việc người lớn làm không được thì con nít cũng không thể thực hiện. Do đó, nếu họ nhờ tụi con làm việc mà lẽ ra người lớn phải làm, tụi con phải đặt dấu hỏi: sao kỳ vậy? Có thể đó là cái bẫy. Biết đâu, bà sẽ nắm tay các con rồi kéo lên xe chạy mất. Hoặc trường hợp cầm túi, lỡ trong đó có ma túy, bà nhờ đem cho người khác thì tụi con thành vận chuyển ma túy luôn. Vì thế, các con phải cảnh giác với người lạ”.
Kết thúc buổi tuyên truyền, anh Tâm nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong việc kiểm soát môi trường xung quanh trường học. Bên cạnh đó, những buổi nói chuyện trực tiếp, đối thoại như trên là cách hiệu quả để học sinh nhận diện sớm các nguy cơ và tự bảo vệ bản thân.
Điều con ấn tượng nhất trong buổi sinh hoạt sáng nay là biết được những loại ma túy ngụy trang, không nên sử dụng những thứ đó. Cách trình bày của chú công an rất rõ ràng, đầy đủ, chi tiết nên tụi con dễ hiểu. Con nhớ nhất câu chú nói game không phải là ma túy nhưng có thể gây nghiện.
(Hùng Hải, học sinh lớp 5)
Ma túy hiện nay được trà trộn dưới nhiều hình thức, phổ biến đặc biệt nguy hiểm với học sinh tiểu học. Hiện, các hàng rong, quán nhỏ lẻ xung quanh trường học rất khó kiểm soát; nhiều sản phẩm được nhập và bán không rõ nguồn gốc. Do đó, việc tuyên truyền phòng, chống ma túy là rất thiết thực. Với học sinh tiểu học, cần có cách truyền đạt phù hợp, trực quan, giúp học sinh nhận biết các nguy cơ.
(Bà Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Khánh Dư)