Công an TP.HCM cảnh báo học sinh về ma túy ngụy trang và 'cái bẫy người lạ' 26/01/2026 13:27

(PLO)- Những câu hỏi trực diện về ma túy ngụy trang trong bánh kẹo cùng tình huống giả định "cái bẫy" giúp đỡ người lạ đã giúp học sinh tiểu học trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình.

Sáng 26-1, Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy học đường.

Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm chia sẻ với học sinh về các loại ma tuý nguỵ trang. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại buổi tuyên truyền, những câu hỏi ngắn, tình huống giả định và lời cảnh báo thẳng thắn của Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm, cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an TP.HCM đã giúp các em hiểu chỉ một hành động thiếu cảnh giác cũng có thể dẫn đến hậu quả.

Thiếu tá Tâm cho biết ma túy hiện nay không chỉ tồn tại dưới dạng truyền thống mà còn được trà trộn tinh vi vào nhiều sản phẩm quen thuộc với học sinh như bánh kẹo, socola… Với học sinh tiểu học, việc nhận biết là vô cùng khó khăn.

"Mấy cái này nhìn bên ngoài rất khó nhận biết. Ngoài hình lá cần sa ra thì màu sắc rất bắt mắt, hình thù rất kỳ quái. Tất cả các sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam đều bắt buộc phải có tem phụ tiếng Việt. Những sản phẩm không có tem phụ tuyệt đối không sử dụng. Dù chưa chắc là ma túy thì đó cũng là hàng lậu, hàng giả. Cách an toàn nhất là thấy không có tem phụ thì không đụng tới. Vì thế các em cần lưu ý" - Thiếu tá Tâm bày tỏ.

Trình chiếu một hình ảnh, thiếu tá Tâm hỏi:

"Các em biết cái này không? Bạn nào nói đúng tên loại ma túy này?”.

“Dạ thưa chú, đó là ma túy đá”, anh Tâm nói: “Chính xác. Đó là ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy đá”.

Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm tại buổi tuyên truyền sáng nay. Ảnh: NQ

Từ thực tế công tác, anh Tâm cho biết đã có những trường hợp cha mẹ sử dụng ma túy đá rồi ép chính con mình sử dụng theo. “Ma túy đá gây ảo giác rất nặng. Có người tưởng mình đang leo núi, leo cột điện cao thế. Có người ngáo đá đến mức giết cả cha lẫn mẹ”- anh Tâm nhấn mạnh.

Ngoài ma túy, anh Tâm cũng cảnh báo học sinh về các chất gây nghiện khác thường bị học sinh bỏ qua.

“Các em đã nghe bóng cười chưa?”. Khi học sinh trả lời “chưa”, anh Tâm giải thích: “Bóng cười là bong bóng được bơm sẵn khí N2​O. Bỏ vô miệng hít sẽ làm mình có ảo giác và gây nghiện. Do đó, các em cần biết để tránh sử dụng".

Tại buổi tuyên truyền, anh Tâm đưa ra tình huống giả định để học sinh suy ngẫm: “Có một cụ bà đang cầm một cái túi rất nặng, băng qua đường. Bây giờ tụi con sẽ làm gì?”.

Tại buổi tuyên truyền sáng nay, Thiếu tá Nguyễn Thiện Tâm đã đặt ra nhiều câu hỏi để tương tác trực tiếp với học sinh, từ đó giúp các em ghi nhớ kiến thức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Anh Tâm đưa sẵn bốn phương án và mời học sinh lựa chọn. Nhiều câu trả lời khác nhau được đưa ra. “Con giúp liền, không cần suy nghĩ, vì mình được dạy là phải giúp người lớn"; “Con dắt bà qua đường thôi, để bà tự cầm túi”.

“Có ai có ý kiến khác?” – “Con không giúp vì lỡ trong túi đó có ma túy thì sao?”.

Trước ý kiến này, anh Tâm nhận xét: “Câu trả lời rất hay. Những việc người lớn làm không được thì con nít cũng không thể thực hiện. Do đó, nếu họ nhờ tụi con làm việc mà lẽ ra người lớn phải làm, tụi con phải đặt dấu hỏi: sao kỳ vậy? Có thể đó là cái bẫy. Biết đâu, bà sẽ nắm tay các con rồi kéo lên xe chạy mất. Hoặc trường hợp cầm túi, lỡ trong đó có ma túy, bà nhờ đem cho người khác thì tụi con thành vận chuyển ma túy luôn. Vì thế, các con phải cảnh giác với người lạ”.

Kết thúc buổi tuyên truyền, anh Tâm nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong việc kiểm soát môi trường xung quanh trường học. Bên cạnh đó, những buổi nói chuyện trực tiếp, đối thoại như trên là cách hiệu quả để học sinh nhận diện sớm các nguy cơ và tự bảo vệ bản thân.