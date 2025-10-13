Công an xác minh vụ phụ huynh vào trường túm cổ áo đánh học sinh 13/10/2025 18:12

(PLO)- Công an xác minh vụ một phụ huynh vào trường học ở Lâm Đồng túm cổ áo, đe dọa, đánh học sinh.

Ngày 13-10, ông Lê Tấn Toán, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo ở xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trường đã báo cáo vụ một phụ huynh vào trường túm cổ áo, đe dọa, đánh nam sinh lớp 6 trước mặt nhiều học sinh.

Một học sinh bị phụ huynh túm cổ áo, tát vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Toán, vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ ngày 9-10, vào giờ nghỉ trưa. Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo Trường THCS Trần Hưng Đạo đã làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan.

“Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ của hai học sinh. Hiện công an đã vào cuộc xác minh để có biện pháp xử lý phù hợp”- ông Toán thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen túm cổ áo một học sinh nam mặc áo đỏ, liên tục doạ nạt.

Dù học sinh này liên tục xin lỗi nhưng vẫn bị người đàn ông túm cổ áo tát vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.