Công tố viên xin lệnh bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup 20/10/2025 10:31

(PLO)- Công tố viên đặc biệt xin lệnh bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, liên quan việc ông can thiệp vào cuộc điều tra cái chết Hạ sĩ Chae Su-geun vào tháng 7-2023.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 20-10 đưa tin công tố viên đặc biệt xin lệnh bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, liên quan việc ông can thiệp cuộc điều tra về cái chết Hạ sĩ Chae Su-geun vào tháng 7-2023.

Hạ sĩ Chae Su-geun thiệt mạng sau khi bị dòng nước lũ cuốn trôi khi tham gia nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân, mà không mặc đủ thiết bị an toàn như áo phao. Ông Lee Jong-sup được cho đã can thiệp vào cuộc điều tra về cái chết của Hạ sĩ Chae.

Trước đó, vào cuối tháng 9, ông Lee đã đến văn phòng của công tố viên đặc biệt Lee Myeong-hyeon ở phía nam Seoul để trả lời câu hỏi của công tố viên. Theo Yonhap, vào thời điểm đó, công tố viên nghi ngờ ông Lee Jong-sup nhận được sự giúp đỡ để tránh bị điều tra trong vụ việc của Hạ sĩ Chae.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup hôm 17-9. Ảnh: YONHAP

Liên quan vụ việc, hôm 17-10, một nhóm công tố viên đặc biệt đã mời cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Sung-jae đến nhận thẩm vấn vào ngày 24-10.

Ông Park bị cáo buộc tạo điều kiện cho ông Lee Jong-sup đến Úc vào năm 2024, trong khi ông Lee đang bị điều tra. Vào thời điểm đó, ông Lee đang bị cấm xuất cảnh, nhưng lệnh cấm này đã nhanh chóng được dỡ bỏ ngay sau khi ông Lee được bổ nhiệm làm đại sứ Hàn Quốc tại Úc.