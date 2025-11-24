Công ty làm kem chống nắng giả bán cho chồng Đoàn Di Băng nợ gần 350 triệu đồng BHXH 24/11/2025 18:40

(PLO)- Công ty sản xuất kem chống nắng giả để bán cho chồng Đoàn Di Băng phân phối ra thị trường hiện đang nợ gần 350 triệu tiền BHXH.

Ngày 24-11, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo về việc tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo danh sách thống kê của BHXH tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 10.2025, toàn tỉnh có hơn 2.000 doanh nghiệp đang nợ hơn 315 tỉ đồng tiền BHXH.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan rà soát, phối hợp với BHXH tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong danh sách này có Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có 36 lao động) nợ 3 tháng, tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai đang nợ gần 350 triệu đồng tiền bảo hiểm. Ảnh: VŨ HỘI

Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai là nơi đã sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả cung cấp cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (có trụ sở tại TP.HCM) do Nguyễn Quốc Vũ (là chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng) là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu để phân phối, bán ra thị trường.

Liên quan đến vụ việc, đầu tháng 11- 2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ cùng hai Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả".

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên làm Phó tổng giám đốc, nhưng thực tế là chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Khoảng tháng 1- 2025, tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội "sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.