Công ty Môi trường đô thị TP.HCM sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại để xử lý rác 07/11/2025 14:46

Ngày 7-11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty (10-11-1975 - 10-11-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh đánh giá, trải qua 50 năm hình thành và phát triển, CITENCO luôn vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho biết thời gian qua, CITENCO đã không ngừng cải tiến kỹ thuật trong xử lý rác thải. Ảnh: NC

"Trong những tháng ngày cam go của đại dịch COVID-19, khi cả TP căng mình chống dịch, các anh chị công nhân vệ sinh, những chiến sĩ áo xanh của Công ty vẫn kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu, ngày đêm giữ cho TP sạch đẹp, an toàn.

50 năm đồng hành vì TP xanh, sạch, đẹp, công ty luôn sáng tạo, tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp"- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh chia sẻ.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cho biết vẫn còn một số vấn đề Công ty cần tiếp tục quan tâm khắc phục trong giai đoạn tới. Trong đó là việc hiện đại hóa công nghệ, đầu tư đổi mới phương tiện, ứng dụng chuyển đổi số trong vận chuyển và xử lý chất thải. Đồng thời chủ động sắp xếp tổ chức theo hướng chuyên môn hóa cao, phù hợp với chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước của TP.

Cụ thể Công ty tập trung thực hiện ba định hướng trọng tâm sau:

Thứ nhất là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để nâng cao năng lực quản lý, đầu tư, hiện đại hóa công nghệ và phương tiện, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu môi trường đô thị, hướng đến kinh tế tuần hoàn và TP không rác thải.

Thứ hai là chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quy mô lớn, có tính chiến lược.

Thứ ba là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý chuyên sâu. Bên cạnh đó cần xây dựng văn hóa “CITENCO xanh – chuyên nghiệp – nhân văn”, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường đến từng người dân.

CITENCO đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: NC

Tại buổi lễ, ông Lê Công Phương, Giám đốc CITENCO thông tin, trong thời gian tới Công ty sẽ thực hiện sắp xếp bộ máy hoạt động. Đồng thời sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại trong lĩnh vực hoạt động chuyên ngành nhằm đảm bảo hoạt động của công ty.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc CITENCO phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NC

CITENCO cũng đặt mục tiêu chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải theo hướng hiện đại, giảm chôn lấp và phát triển kinh tế tuần hoàn tại TP.HCM. Vì vậy, Công ty đề xuất đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện...