Công ty Vietllink sản xuất 3 triệu bình chữa cháy giả, doanh thu khoảng 1.000 tỉ đồng 14/10/2025 18:04

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội xác định Công ty Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại.

Chiều nay (14-10), Công an TP. Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, do đơn vị điều tra, khám phá thời gian qua.

Trong số này có vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON xảy ra tại địa bàn Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh.

Bình xịt PCCC nhưng không dập được lửa

Thông tin tại cuộc họp báo cho thấy qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP Hà Nội (CATP) nhận thấy một số vụ việc cháy nổ xảy ra trên địa bàn Thành phố vừa qua mặc dù người dân đã kịp thời sử dụng bình xịt PCCC nhưng không dập được lửa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu thông tin, CATP đã phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập cháy.

CATP đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tiền, tài sản của người tiêu dùng, trong khi nguy cơ xảy ra cháy nổ ngày một gia tăng thời gian vừa qua.

Đa số các mẫu bình chữa cháy của Công ty Vietlink không có chất chữa cháy.

Kết quả xác minh, bước đầu xác định cho thấy Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink; nhà máy sản xuất đặt tại KCN Hải Sơn mở rộng xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh do Đặng Quốc Hoàng (51 tuổi; trú tại TP.HCM) là người đại diện pháp luật và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình PCCC nhãn hiệu DRAGON.

Các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh.

Ngay từ thời gian đầu vận hành, vì lợi nhuận, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỉ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.

Từ ngày 1-1-2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, do Phùng Hữu Lợi (42 tuổi, trú tại TP Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, quản lý và điều hành cho đến nay.

Phùng Hữu Lợi tiếp tục phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả theo thủ đoạn nêu trên. Các đối tượng phân phối bình chữa cháy giả ra thị trường qua 2 đại lý cấp 1 và tập kết tại 7 địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON được đưa đi giám định là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy (không có hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy là NH4H2P04, (NH4)2SO4).

Từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỉ đồng.

Tạm giữ 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỉ đồng.

Đối với Công ty An Phú, từ ngày 1-1-2025 đến nay, công ty này đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỉ đồng.

Mẫu bình chữa cháy DRAGON

Khám xét tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Vietllink, Công ty An Phú và các đơn vị phân phối đại lý có liên quan tại Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh, CATP phát hiện tạm giữ được 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu có liên quan.

“Vụ việc có dấu hiệu hoạt động tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, an toàn phòng cháy, chữa cháy”- Công an TP Hà Nội thông tin và cho hay Cơ quan Cảnh sát CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, khởi tố bị can đối với các đối tượng; đồng thời điều tra xác minh làm rõ các tội danh khác có liên quan.