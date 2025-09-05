CSGT dẫn đường hơn 100 km đưa bé gái bị rắn lục cắn đi cấp cứu 05/09/2025 12:33

(PLO)- Bé gái 4 tuổi bị rắn lục cắn được Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ dẫn đường đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã hỗ trợ đưa bé gái 4 tuổi bị rắn lục cắn vượt hơn 100 km đến bệnh viện cấp cứu, thoát khỏi nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường, đưa bé gái 4 tuổi bị rắn lục cắn đi cấp cứu. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 3-9, bé gái NDPA (4 tuổi) con anh Nguyễn Thành Tú và chị Dương Thị Thanh Vân (ngụ xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị rắn lục cắn.

Nhận thông tin, hai tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 25 và quốc lộ 14 đã dùng xe tuần tra dẫn đường, tạo điều kiện cho xe chở bệnh nhi di chuyển hơn 100 km đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, cháu NDPA được các bác sĩ cấp cứu, giúp cháu thoát khỏi tình trạng nguy hiểm và hiện sức khỏe đã ổn định.

Cháu NDPA đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ được cấp cứu kịp thời.

Gia đình anh Nguyễn Thành Tú xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tận tình giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp.