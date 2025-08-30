CSGT hướng dẫn lộ trình hạn chế khi qua khu vực cầu Bình Điền 30/08/2025 16:34

Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TP.HCM hướng dẫn lộ trình hạn chế phương tiện đi qua khu vực cầu Bình Điền như sau:

Xuất phát từ bến xe miền Tây

Nếu các phương tiện xuất phát từ khu vực bến xe miền Tây hoặc vòng xoay An Lạc thì khi đến Trần Đại Nghĩa rẽ phải vào Trần Đại Nghĩa.

Di chuyển khoảng 2,4km nữa là đến Nguyễn Cửu Phú thì rẽ trái và di chuyển 4,1km nữa.

Khi gặp Nguyễn Hữu Trí các phương tiện rẽ phải và tiếp tục di chuyển tới Bùi Thanh Khiết.

Tại đây, các phương tiện có thể rẽ trái vào Bùi Thanh Khiết, sau đó rẽ phải tại Bình Thuận Chợ Đệm để lên cao tốc Trung Lương đến Mỹ Thuận hoặc đi thẳng ra quốc lộ một để đi các tỉnh miền Tây.

Xuất phát từ bến xe An Sương

Nếu các phương tiện xuất phát từ hướng An Sương khi qua cầu vượt Hương Lộ 2, các phương tiện rẽ phải ngay vào Võ Trần Chí và di chuyển khoảng 9,7 km.

Khi qua cầu Chợ Đệm, nếu phương tiện là ô tô thì chọn lộ trình rẽ phải để lên cao tốc Trung Lương đến Mỹ Thuận.

Nếu phương tiện là xe hai bánh thì các bạn rẽ trái tại ngã ba Bình Thuận hướng về Bùi Thanh Khiết, đề ra trục quốc lộ một hướng về các tỉnh miền Tây.

Xuất phát từ Võ Văn Kiệt hoặc vòng xoay An Lạc

Nếu các phương tiện xuất phát từ Võ Văn Kiệt hoặc khu vực vòng xoay An Lạc thì khi đến Hưng Nhơn các phương tiện rẽ phải vào Hưng Nhơn, di chuyển khoảng 2km. Đến đường Nguyễn Cửu Phú thì các phương tiện rẽ trái và tiếp tục di chuyển 2,7km.

Khi gặp Nguyễn Hữu Trí các phương tiện rẽ phải và tiếp tục di chuyển tới Bùi Thanh Khiết. Tại đây, các phương tiện có thể rẽ phải để lên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoặc trở ra Quốc lộ 1 để đi các tỉnh miền Tây.