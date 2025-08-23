CSGT Lâm Đồng phát hiện 2 thanh niên dương tính ma túy khi đang chạy xe máy 23/08/2025 10:37

(PLO)- Đội CSGT số 3 đã liên tiếp bắt giữ hai thanh niên điều khiển xe máy trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Ngày 23-8, tin từ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý hai trường hợp điều khiển xe máy trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Qua xét nghiệm Phùng Quang Trường dương tính với ma túy.

Theo đó, lúc 22 giờ 55 ngày 22-8, trong lúc tuần tra giao thông, Tổ CSGT Hàm Thuận Bắc (Đội CSGT số 3) phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Thanh niên này khai tên Phùng Quang Tr (30 tuổi, ngụ Sông Lũy) không xuất trình được giấy phép lái xe; đăng ký xe và qua xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Nguyễn Thành Thức dương tính với ma túy đá và cần sa.

Trước đó, vào ngày 19-8, Tổ CSGT Hàm Thuận Bắc thuộc Đội CSGT số 3 cũng dừng xe máy của Nguyễn Thành Th (24 tuổi, ngụ Hàm Thắng) và qua xét nghiệm thanh niên này cũng dương tính với ma túy đá và cần sa.