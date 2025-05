CSGT tiếp nhận hồ sơ vụ tài xế ô tô mở cửa gây tai nạn còn bắt đền 3 triệu đồng 27/05/2025 16:27

(PLO)- Công an làm việc với tài xế ô tô mở cửa gây tai nạn cho xe máy còn bắt đền 3 triệu đồng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đội CSGT Cát Lái, Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường An Khánh liên quan đến vụ việc nam tài xế ô tô mở cửa gây tai nạn cho xe ôm công nghệ để tiếp tục xác minh, xử lý.

Tài xế ô tô được xác định là NMT, tài xế xe ôm công nghệ là NMK. Cả hai tài xế sau đó đã được công an mời làm việc để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Đội CSGT Cát Lái đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc tài xế ô tô mở cửa gây tai nạn cho xe ôm công nghệ. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, từ ngày 24-5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại tình huống tài xế T mở cửa ô tô thiếu quan sát khiến K đi xe ôm công nghệ bị hất văng ra đường. Theo hình ảnh Clip ghi lại, xe ô tô hiệu Suzuki màu đen đậu bên phải đường, không sát lề, bất ngờ mở cửa xe phía ghế lái làm K đang đi tới va vào, ngã ra đường.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra lúc 8 giờ sáng 23-5 trên đường Lương Định Của, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Vụ việc sau đó được chia sẻ kèm nhiều lời bình luận, cho rằng tài xế xe ô tô có lỗi, không hỗ trợ nạn nhân mà lo kiểm tra phương tiện của mình. Càng bức xúc khi T đã buộc K phải bồi thường cho mình 3 triệu đồng. Sau đó T đã trả lại cho K số tiền trên.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khánh đã phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái, Công an TP.HCM mời hai bên lên làm việc.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT Cát Lái điều tra, xử lý các hành vi liên quan theo quy định.