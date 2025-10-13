Cử tri vui với món quà 100 nghìn đồng 13/10/2025 16:43

Sáng 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trong đó, đại biểu đề nghị nhấn mạnh đến bạo lực học đường, lương của người lao động khu vực nhà nước sau sáp nhập.

Lo ngại lạm phát, giá điện và an toàn thực phẩm

Trình bày tổng hợp ý kiến, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết cử tri đánh giá cao hiệu quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương, nhất là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Người dân vui mừng trước món quà 100 nghìn đồng của Đảng, Nhà nước nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện rõ phương châm “dân thụ hưởng”, khẳng định quyết tâm đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến cử tri. Ảnh: QUỐC HỘI

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các sự kiện văn hóa nhân dịp này được tổ chức trang trọng, thể hiện sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cử tri đồng tình với việc Chính phủ điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3-8,5%, CPI dưới 4,5%, tổng đầu tư toàn xã hội tăng 11-12%. GDP chín tháng đầu năm ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức 9,44% của năm 2022.

Người dân cũng đánh giá cao chính sách phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, xem đây là hướng đi đúng, góp phần bảo đảm công bằng xã hội. Tuy nhiên, cử tri vẫn băn khoăn về tiến độ các dự án trọng điểm, áp lực lạm phát và rủi ro xuất khẩu khi Mỹ áp thuế cao đối với hàng Việt Nam.

Nhiều ý kiến lo ngại giá cả trong nước tăng cao, đặc biệt là giá điện và thịt heo. Nông nghiệp vẫn còn tình trạng “được mùa mất giá”, lạm dụng hóa chất, ô nhiễm môi trường; trong khi dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, thực phẩm bẩn tràn lan, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Doanh nghiệp gặp khó về thuế, ngân hàng, bảo hiểm xã hội; việc công khai danh sách nợ dễ gây hoang mang, ảnh hưởng uy tín. Kinh tế tư nhân còn rào cản, lo ngại “hình sự hóa” quan hệ dân sự, kinh tế. Trong lĩnh vực vận tải, tình trạng xe trá hình, xe hợp đồng núp bóng limousine gây thất thu ngân sách và rối loạn quy hoạch.

Cử tri kiến nghị kiểm soát giá cả, nhất là giá điện; phát triển thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản; xử lý các chủ đầu tư bỏ hoang dự án, công khai tiến độ để người dân giám sát.

Nhiều người dân lo ngại về an toàn thực phẩm, dịch bệnh, tình trạng già hóa dân số, giảm tỉ lệ sinh và hiện tượng trầm cảm, đột quỵ trẻ hóa. Cử tri đề nghị tăng tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tinh thần, đầu tư cho hệ thống chăm sóc y tế tâm thần và lão khoa.

Cử tri bày tỏ lo ngại số vụ vi phạm phòng cháy chữa cháy chưa giảm; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng bằng AI, DeepFake, “bắt cóc online”… ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho người dân, nhất là nhóm yếu thế.

Từ đó, cử tri đề nghị có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, bôi nhọ doanh nghiệp; sớm thành lập ban chỉ đạo liên ngành chống lừa đảo trực tuyến.

Cử tri cũng kiến nghị tăng kiểm soát hàng giả, hàng nhái, nâng cao nhận thức tiêu dùng, xử lý nghiêm xe kinh doanh trá hình gây thất thu ngân sách.

Về năng lượng, cử tri đề nghị có lộ trình phù hợp khi chuyển sang sử dụng xăng E10 và cấm xe xăng tại một số khu vực từ 1-1-2026.

Cử tri tin tưởng công tác phòng chống tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt theo phương châm “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Từ 7-7-2025 đến nay, cơ quan tố tụng đã khởi tố 443 vụ với 1.448 bị can, truy tố 447 vụ với 1.488 bị can.

Tuy nhiên, một số quy định về kê khai, kiểm soát tài sản còn thiếu đồng bộ, cơ sở dữ liệu chưa thống nhất; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn chậm. Cử tri đề nghị tăng minh bạch, xử lý nghiêm, chú trọng “phòng” hơn “chống”, bắt đầu từ công tác cán bộ, để củng cố niềm tin của Nhân dân vào pháp luật.

Ông Phùng Quang Huy (TP.HCM) nhận quà Tết Độc lập thay cho cả gia đình. Ảnh: TN

Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hai cấp được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, ở cấp xã vẫn thiếu cán bộ chuyên sâu, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, cơ sở dữ liệu chưa liên thông.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nghiêm túc hơn nhưng một số vụ việc còn kéo dài, ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đề nghị xử lý bạo lực học đường, quan tâm tiền lương cấp xã

Đóng góp cho báo cáo, bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, nhấn mạnh cần nêu rõ vai trò của lực lượng công an, quân đội và người dân trong khắc phục lũ lụt vừa qua, đặc biệt tại Thái Nguyên.

Bà bày tỏ quan ngại về bạo lực học đường, dẫn vụ việc ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) – học sinh túm tóc cô giáo, ghì đầu cô xuống bàn. “Đây là biểu hiện thiếu tôn trọng, bạo lực với giáo viên, ảnh hưởng lớn đến môi trường giáo dục”- bà nói.

Theo bà, hiện hơn 90% học sinh được xếp hạnh kiểm tốt, nhưng thực tế đạo đức học sinh đang có vấn đề. Bà đề nghị ngành giáo dục rà soát lại cách đánh giá hạnh kiểm, xem Thông tư 19 quy định hình thức kỷ luật học sinh chỉ dừng ở nhắc nhở, xin lỗi, viết bản kiểm điểm… có còn phù hợp thực tế hay không.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhận xét báo cáo lần này có điểm đáng chú ý: lần đầu tiên cử tri và Nhân dân lo ngại sâu sắc về tình trạng đột tử, đột quỵ gia tăng, người trẻ bị trầm cảm nhiều hơn.

Bà cho rằng nguyên nhân gồm áp lực học hành, thi cử, công việc nặng nề; căng thẳng tài chính, mất cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi; mong muốn hoàn hảo, kỳ vọng quá cao.

Theo bà Thanh, cần có giải pháp căn cơ giảm nguyên nhân gây stress, không chỉ hỗ trợ điều trị. “Đây cũng là chỉ số hạnh phúc. Không phải nhiều tiền là hạnh phúc, mà là sức khỏe tinh thần và cân bằng cuộc sống,” bà nhấn mạnh.

Về chính quyền địa phương hai cấp, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết hiện cán bộ cấp xã gặp nhiều khó khăn do thu nhập thấp, đi lại xa, điều kiện làm việc thiếu thốn.

“Nhiều xã không có xe ô tô, cán bộ đi làm với mức lương chỉ hơn 10 triệu đồng, rất khó khăn,” bà nói và đề nghị sớm có chính sách cải cách tiền lương, hỗ trợ công tác phí, nhà công vụ, tạo động lực để cán bộ yên tâm gắn bó.

Bà cũng đề nghị ưu tiên hướng dẫn phân cấp đầu tư, quản lý tài chính để các địa phương chủ động hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng cần ghi nhận tinh thần đoàn kết, chia sẻ của người dân, lực lượng công an, quân đội trong khắc phục bão lũ.

Ông cũng đề nghị khen thưởng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì đã phát động nhiều phong trào hỗ trợ đồng bào vùng lũ, nhân dân Cuba.

Theo ông, dù Nhà nước đã miễn học phí, nhưng cần lắng nghe phản ánh về tình trạng lạm thu qua hội phụ huynh học sinh để có hướng xử lý phù hợp.