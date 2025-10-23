Cửa hàng tạp hoá cháy dữ dội trong đêm, 1 cụ ông tử vong 23/10/2025 10:55

(PLO)- Cửa hàng tạp hoá bốc cháy dữ dội trong đêm, khi lực lượng chức năng dập lửa phát hiện một cụ ông đã tử vong.

Ngày 23-10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại một tiệm tạp hoá trên địa bàn xã Cẩm Mỹ, khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, đêm ngày 22-10, người dân sinh sống gần khu vực ấp Hoàn Quân (xã Cẩm Mỹ) phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ một tiệm tạp hoá ven đường. Nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa bằng nước và bình chữa cháy nhưng bất thành.

Vụ cháy đã khiến một cụ ông thiệt mạng. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một cụ ông đã tử vong. Nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.