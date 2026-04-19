Cục Hàng không đề nghị phối hợp duy trì nguồn cung nhiên liệu bay 19/04/2026 17:44

(PLO)- Trước biến động nguồn cung và giá nhiên liệu bay trên thế giới, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị phía Trung Quốc duy trì nguồn cung ổn định, nhằm đảm bảo hoạt động khai thác của các hãng hàng không.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa có thư gửi ông Song Zhiyong, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), đề nghị phối hợp duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không.

Theo Cục Hàng không, khủng hoảng tại Trung Đông đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu và khu vực. Điều này tác động trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không do thiếu hụt nhiên liệu. Các hãng bay Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng.

Không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia cũng đang khan hiếm nhiên liệu bay. Ảnh: NIA

Trong thư, ông Uông Việt Dũng nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai nước, đề nghị CAAC xem xét chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu như Sinopec, PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) tiếp tục đảm bảo nguồn cung đầy đủ, ổn định cho các doanh nghiệp nhập khẩu nhiên liệu của Việt Nam theo các hợp đồng đã ký.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, việc duy trì nguồn cung sẽ giúp các hãng hàng không Việt Nam ổn định khai thác các đường bay đến Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai quốc gia.

Cục Hàng không cho biết giá nhiên liệu bay đang tăng tại nhiều khu vực. Cụ thể, tại châu Á, giá Jet A-1 (FOB Singapore) lên khoảng 214-216 USD/thùng. Tại Hàn Quốc, giá khoảng 203,55 USD/thùng; khu vực Vùng Vịnh khoảng 205,20 USD/thùng.

Tại Tây Bắc châu Âu, giá nhiên liệu bay đạt khoảng 192 USD/thùng.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, các đơn vị trong ngành đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang nghiên cứu phương án giảm giá một số dịch vụ hàng không thuộc khung giá Nhà nước.

Việc xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở rà soát tình hình khai thác thực tế tại các cảng hàng không, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ.

Cùng với đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã chủ động tối ưu hóa vùng trời, điều hành linh hoạt luồng không lưu và phối hợp với các nước trong khu vực để hỗ trợ hãng bay lựa chọn đường bay phù hợp, tránh khu vực tắc nghẽn.

Các giải pháp này nhằm giúp hãng hàng không giảm chi phí nhiên liệu và chi phí khai thác trực tiếp trong giai đoạn khó khăn.

Hiện Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, chiếm khoảng 70% nhu cầu. Trong đó, các doanh nghiệp từ Singapore, Thái Lan và Trung Quốc đang cung cấp gần 80% nhiên liệu Jet A-1 cho thị trường trong nước.