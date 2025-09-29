Cuộc chiến ở Gaza nóng thực địa lẫn trên bàn nghị sự 29/09/2025 15:00

(PLO)- Cuộc chiến ở Gaza trở thành tâm điểm nghị sự của các diễn đàn lớn như Liên Hợp Quốc, trong khi tình hình thực địa cũng rất căng thẳng khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ ba.

Trong Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 80, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29-9, cuộc chiến ở Gaza trở thành một trong những vấn đề trọng tâm. Vấn đề này được thảo luận rộng rãi, trước toàn thể Đại hội đồng và trong cả những cuộc họp bên lề.

Giữa lúc đó, tại Gaza, cuộc chiến kéo dài của Israel vẫn tiếp diễn và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải đất này chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Người dân Gaza tại khu vực Khan Younis sau một cuộc tấn công của Israel vào tháng 7. Ảnh: AFP

Hai mặt trận về Gaza

Gần hai năm sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel và sau khi Israel mở chiến dịch tấn công Gaza, tình hình Gaza vẫn vô cùng căng thẳng.

Hơn 60.000 người dân Gaza đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị thương. Nhà cửa, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng thiết yếu nằm trong đống đổ nát, trong khi gần 1,9 triệu người, khoảng 90% dân số Gaza, đã phải di dời nhiều lần.

Bạo lực và bất ổn thậm chí đang lan rộng ra ngoài Gaza, đe dọa làm mất ổn định khu vực.

Chủ đề Gaza cũng chi phối các bài phát biểu, thảo luận tại LHQ. Trước Đại hội đồng LHQ, Quốc vương Qatar – ông Tamim bin Hamad Al Thani nhấn mạnh cuộc chiến ở Gaza có thể gây nên những hậu quả rộng lớn hơn cho khu vực.

Quốc vương Jordan – ông Abdullah II của Jordan lại nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với tình hình tại Gaza. “Cuộc chiến ở Gaza đánh dấu một trong những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử của thể chế này” – ông Abdullah II nói.

Ông Abdullah II nhấn mạnh rằng người Palestine tiếp tục bị “từ chối các quyền, phẩm giá, nhân tính cơ bản của họ một lần nữa” và kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn, trả tự do cho các con tin, hỗ trợ nhân đạo mạnh mẽ.

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon – ông Joseph Aoun phát biểu trước Đại hội đồng LHQ rằng cuộc khủng hoảng ở Gaza không thể được xem xét một cách biệt lập.

"Những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này vượt ra ngoài biên giới của chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta có nghĩa vụ đạo đức, nhân văn và chính trị là phải kêu gọi chấm dứt ngay lập tức sự tàn phá đang diễn ra ở Gaza” – ông Aoun nói

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: UN NEWS

Ngược lại, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu chỉ trích các động thái công nhận Nhà nước Palestine của nhiều nước. Ông cũng cho biết “tàn dư cuối cùng” của Hamas đang cố thủ tại TP Gaza và Israel cam kết sẽ “kết thúc công việc” càng sớm càng tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26-9 cho biết ông đang có các cuộc đàm phán chuyên sâu với các quốc gia Trung Đông về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và rằng Israel và Hamas cũng nắm thông tin này.

"Có vẻ như chúng ta đã đạt được một thỏa thuận về Gaza. Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận sẽ đưa các con tin trở về. Đó sẽ là một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến sự" – ông Trump nói.

Trước đó, ông Trump được cho đã công bố "kế hoạch 21 điểm" nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo.

Bàn nghị sự có thể kết thúc cuộc chiến?

Nỗ lực kêu gọi kết thúc cuộc chiến ở Gaza là những động thái đã có từ lâu, được đại diện các nước thực hiện bằng nhiều cách. Dù vậy, những động thái chính trị này được cho là khó có thể kết thúc cuộc chiến tại Gaza, do Israel chưa có dấu hiệu nhượng bộ và Hamas cũng không muốn đầu hàng.

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 26-9, ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel "phải hoàn thành công việc [tiêu diệt Hamas] và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn làm điều đó càng nhanh càng tốt”.

Trước đó, ông Netanyahu cũng kiên quyết triển khai kế hoạch tấn công TP Gaza, bất chấp những cảnh báo từ giới chuyên gia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hôm 26-9. Ảnh: Angela Weiss/AFP

Về phía Hamas, các chuyên gia cho rằng nhóm này chưa có dấu hiệu và không muốn bỏ vũ khí.

Trong các cuộc phỏng vấn, một số lãnh đạo Hamas cho biết mục tiêu của nhóm này không phải là đánh bại Israel trên chiến trường, mà là lôi kéo chính phủ Israel vào một cuộc xung đột nan giải, một cuộc xung đột khiến Israel bị cô lập về mặt ngoại giao và làm suy yếu sự ủng hộ quốc tế. Cuối cùng, họ nói rằng Israel sẽ buộc phải nhận ra rằng các chính sách của họ đối với người Palestine là không bền vững, theo tờ The New York Times.

“Đầu hàng, như Israel và Mỹ đang kêu gọi, không nằm trong từ điển của Hamas” – ông Khaled al-Hroub, GS tại ĐH Northwestern (Qatar), nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tuyên bố của ông Trump hôm 26-9 về việc có thỏa thuận ngừng bắn là một tín hiệu đáng mừng.

Ông Ned Lazarus – PGS về quan hệ quốc tế tại Trường Elliott thuộc ĐH George Washington (Mỹ) – cho rằng: “Ông Trump có lẽ là người duy nhất có thể buộc ông Netanyahu từ bỏ con đường mà ông ấy đã chọn”.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang bước vào là một giai đoạn mà ông Netanyahu có thể cố gắng cảm nhận được mức độ nghiêm túc của ông Trump, vì ông Netanyahu không còn nơi nào khác để đi. Ông ấy đã làm tiêu tan sự ủng hộ quốc tế của Israel” – ông Lazarus nói.