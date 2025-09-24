Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc ra toà, phủ nhận mọi cáo buộc 24/09/2025 16:39

(PLO)- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee lần đầu xuất hiện tại toà liên quan các cáo buộc tham nhũng.

Ngày 24-9, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee - vợ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol - đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc tại phiên xét xử đầu tiên của bà về cáo buộc tham nhũng, theo hãng thông tấn Yonhap.

Bà Kim, người đối mặt các cáo buộc bao gồm hối lộ và thao túng chứng khoán, có mặt tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul trong bộ vest đen, đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi bà bị bắt vào tháng 8.

Trong phát biểu ngắn trước tòa, bà xác nhận thông tin cá nhân và yêu cầu được thẩm phán xét xử thay vì bồi thẩm đoàn.

Một công tố viên đã nêu ra các cáo buộc chống lại bà Kim, bao gồm cáo buộc vi phạm Luật Thị trường Vốn, Luật Quỹ Chính trị và luật về nhận hối lộ.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bước vào phòng xử án tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 24-9. Ảnh: YONHAP

Cáo buộc đầu tiên liên quan việc bà bị cho là đã thông đồng với cựu giám đốc Deutsch Motors, một đại lý BMW ở Hàn Quốc, cùng một cộng sự thân cận để thao túng giá cổ phiếu công ty này và thu lợi bất chính 810 triệu won (581.000 USD) trong giai đoạn 2010-2012.

Cáo buộc thứ hai cho rằng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, bà Kim và chồng đã nhận các cuộc khảo sát dư luận miễn phí trị giá 270 triệu won từ một “cò quyền lực”. Đổi lại, họ bị cho là đã giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun của đảng Sức mạnh Nhân dân được đề cử ra tranh cử.

Cáo buộc cuối cùng liên quan việc bà bị cho là đã nhận chiếc túi Dior từ một quan chức của Giáo hội Thống Nhất thông qua một thầy pháp vào năm 2022, kèm theo các yêu cầu giúp đỡ.

Nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ việc đã yêu cầu tòa án phong tỏa toàn bộ tài sản của bà Kim trong khi chờ xét xử.

Về cáo buộc thao túng chứng khoán, luật sư của bà Kim viện dẫn các quyết định trước đây của công tố khi hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại bà, khẳng định bà không hề tham gia vào âm mưu này.

Luật sư cho rằng các khảo sát dư luận do “cò quyền lực” tự thực hiện và gửi tới bà Kim, trong khi chiến dịch tranh cử của chồng bà vốn đã có nhiều khảo sát tương tự nên bà không cần đến chúng.

Về các món quà xa xỉ, các luật sư khẳng định khẳng định bà Kim chưa bao giờ nhận.

Phiên xử kết thúc sau 40 phút.

Tòa cho biết sẽ mở một phiên vào ngày 26-9 trước khi bắt đầu các phiên xét xử chính thức mỗi tuần hai lần từ ngày 15-10, dự kiến hoàn tất phần thẩm tra chứng cứ vào cuối tháng 12.