Cứu người đàn ông mất tích, đi lạc trong rừng sâu ở Gia Lai 26/07/2025 18:13

(PLO)- Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai phối hợp người dân giải cứu, đưa người đàn ông 65 tuổi đi lạc trong rừng sâu trở về an toàn.

Ngày 26-7, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân địa phương kịp thời giải cứu một người đàn ông đi lạc trong rừng.

Người đi lạc được tìm thấy, đưa ra khỏi rừng an toàn là ông LMT (65 tuổi, ngụ thôn Mỹ Phú Nam, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai). Theo người nhà ông T, ông này đi khỏi nhà từ lúc 1 giờ ngày 25-7, sau đó mất liên lạc.

Ông LMT được người dân tìm thấy sáng 26-7. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 26-7, ông Đặng Ngọc Minh (59 tuổi, ngụ thôn An Giang Tây, xã Phù Mỹ Bắc) đi rừng phát hiện ông LMT bị lạc trong rừng Bãi Bụt thuộc thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc trong tình trạng kiệt sức, đói khát.

Khi được phát hiện, ông LMT chỉ mặc quần đùi, không mặc áo, người mệt mỏi, hoảng loạn, không thể tự đi lại.

Ngay sau đó, ông Đặng Ngọc Minh cõng ông LMT ra khỏi khu vực rừng trong điều kiện địa hình hiểm trở. Do vị trí này nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, khó đi lại nên ông Minh gọi điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp người dân đưa người đàn ông đi lạc ra khỏi rừng an toàn.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xã Phù Mỹ Bắc cùng tổ an ninh trật tự cơ sở tiếp cận được hai người đàn ông trên, phối hợp cùng người dân đưa ông LMT ra khỏi rừng an toàn.

Sau đó, ông LMT được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe ông T đã dần ổn định, đi lại được, không có thương tích.