Cứu sống cụ ông 86 tuổi bị sóng biển cuốn trôi ở Nha Trang 27/10/2025 12:00

(PLO)- Lực lượng cứu hộ bờ biển phát hiện, cứu sống ông cụ 86 tuổi bị sóng biển cuốn trôi trước khu vực một khách sạn ở phường Nha Trang.

Ngày 27-10, lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng cứu hộ vừa cứu sống một cụ ông bị sóng biển cuốn trôi trước khu vực một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, ông N (86 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) lúc đang tắm biển thì bị sóng cuốn trôi ra xa bờ.

Cơ quan chức năng cắm biển cấm tắm dọc bờ biển Nha Trang. Ảnh: XH

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bờ biển đã ứng cứu, và đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao nạn nhân cho người nhà chăm sóc.

Những ngày qua, Khánh Hòa có mưa lớn, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng cao 1-2 m. Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã đề nghị UBND các phường ven biển và các doanh nghiệp du lịch tăng cường cảnh báo, nhắc nhở du khách không tắm biển.

Đồng thời, chỉ đạo đội cứu nạn, cứu hộ bờ biển cắt cử người nhắc nhở, cắm biển cảnh báo cấm tắm dọc công viên bờ biển đường Trần Phú.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài bất chấp cảnh báo, lội ra vùng nước sâu để tắm.